A poner la mesa afuera: cómo estará el clima durante el Día de la Madre en el AMBA, según el último pronóstico del SMN

Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Día de la Madre en la Argentina será una jornada ideal para realizar planes al aire libre. Para el domingo se prevé un ascenso térmico sostenido durante toda la jornada. Durante el amanecer habrá un breve período de aire templado, con una mínima que partirá desde los 13° C. El techo térmico se ubicará en los 22° C.

Las buenas condiciones meteorológicas acompañarán hasta bien adentrada la noche del domingo. Si bien durante toda la jornada el cielo se mantendrá nublado en la región del AMBA, no se proyecta caída de agua.

Día de la Madre en la Argentina: una excusa ideal para armar planes al aire libre

Luego de una semana que tuvo lluvias intermitentes en diferentes puntos del país, el retorno de la estabilidad estará acompañado por un cambio en la circulación del viento. En el inicio de la próxima semana, la circulación rotará del sector sur al norte, lo que profundizará un marcado ascenso térmico y una amplitud de temperaturas considerable entre la mañana y la tarde.

En otros puntos del país como en la región NOA y NEA, se esperan ambientes templados y cálidos, con temperaturas que superarán los 32° C.

La única advertencia comunicada por el SMN, fue la prevalencia del viento norte, puntualmente en la franja central de la Argentina, donde las ráfagas podrían ser intensas durante toda la jornada.