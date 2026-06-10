Buscan a una mujer y a su hija de siete años que desaparecieron en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba emitió un aviso el miércoles por la desaparición de una mujer y su hija de siete años. A través de un comunicado publicado en su sitio web, el organismo solicitó colaboración para “dar con el paradero de María Gimena Córdoba (45) y Ana Luz Córdoba".

Fueron vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora en la zona oeste de la capital Cabe señalar que ambas viven en situación de calle y, de acuerdo a los datos de la denuncia, suelen pernoctar en la zona del centro y la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.

María Gimena mide 1,70 metros, es de piel trigueña, cabello teñido de castaño medio claro y ojos de color oscuro. Ana Luz, por su parte, mide 1,00 metro, es piel de color blanca, cabello color castaño y ojos de color oscuro.

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