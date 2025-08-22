A qué hora llega la lluvia a Buenos Aires hoy, según el último pronóstico del SMN

Las condiciones climáticas dominaron gran parte de la conversación de esta semana con la llegada de la ciclogénesis y el intenso temporal, luego la vuelta del sol y ahora el regreso de las lluvias.

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan otra vez mal tiempo, aunque la duración de estas previsiones será acotada.

¿A qué hora llega entonces la lluvia? Según informó el organismo, la inestabilidad se instaló desde las primeras horas de este viernes y hay chances de chaparrones aislados tanto para la mañana como para las primeras horas de la tarde. Hacia la noche esta probabilidad se debilita.

¿Vuelve la lluvia?

El ambiente que registra este viernes es de fresco a templado, con una jornada muy húmeda. Hacia la tarde, con la rotación del viento al sector sur, la temperatura, que ronda los 16°, disminuirá en torno a los 13°C.

Cómo estará el fin de semana

Las condiciones generales irán mejorando y si bien se espera un descenso de las marcas para este fin de semana, las jornadas serán agradables y libres de lluvias.

Pese a que el sábado arrancará nublado, más tarde se despejará y eso permitirá planear actividades al aire libre. Las mínimas serán de entre 8 y 10ºC, mientras que las máximas llegarán a 14 y 15ºC. Soplará aire frío y seco toda la jornada. Al declinar el sol se producirá un importante descenso de temperatura. La noche cerraría en 8ºC.

El domingo dejará una mañana de pleno invierno con un amanecer en torno a los 5ºC, con viento que podría dejar una sensación térmica próximas al bajo cero.

Sin embargo, el ingreso del viento desde el noroeste generará una recuperación progresiva de las marcas. La gran cuota del sol que predominará durante todo el día y el termómetro que alcanzará los 17ºC a la tarde proveerán buenas condiciones meteorológicas.