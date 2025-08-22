Pronóstico del tiempo, en vivo: vuelven las lluvias este viernes 22 de agosto y cómo estará el fin de semana
Se prevé una jornada ventosa e inestable, con probabilidad de precipitaciones débiles alrededor del mediodía, y un descenso de las temperaturas hacia la noche; pronóstico extendido
Recomendaciones del SMN
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Informarse por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por tormentas en NEA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las zonas afectadas por la advertencia serán Corrientes y el sur de Misiones, donde se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
#PronósticodelTiempo🇦🇷— Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 22, 2025
🌬️Avanza el frente frío que dejará tiempo inestable con lluvias, y alerta por #viento en 17 provincias (centro y norte).
🌡️+35 °C en el extremo norte, y alerta por tormentas en NEA.
⚠️#Nevadas fuertes en cordillera de Cuyo.
📲Info👇https://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/BnzCS9ds9o
Viernes inestable
Vuelve la probabilidad de tormentas aisladas asociadas a un nuevo frente frío. Para el mediodía y las primeras horas de la tarde se prevén lluvias débiles. Luego, el viento rotará hacia el sur. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15, 16°C y las mínimas rondarán entre los 11 y 12°C.
