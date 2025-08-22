LA NACION
en vivo

Pronóstico del tiempo, en vivo: vuelven las lluvias este viernes 22 de agosto y cómo estará el fin de semana

Se prevé una jornada ventosa e inestable, con probabilidad de precipitaciones débiles alrededor del mediodía, y un descenso de las temperaturas hacia la noche; pronóstico extendido

Viernes con mal tiempo
Viernes con mal tiempoWindy

Recomendaciones del SMN

  • Recomendaciones del SMN
  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Se vienen precipitaciones aisladas para la mañana y la tarde
Se vienen precipitaciones aisladas para la mañana y la tarde

Alerta por tormentas en NEA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las zonas afectadas por la advertencia serán Corrientes y el sur de Misiones, donde se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Viernes inestable

Vuelve la probabilidad de tormentas aisladas asociadas a un nuevo frente frío. Para el mediodía y las primeras horas de la tarde se prevén lluvias débiles. Luego, el viento rotará hacia el sur. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15, 16°C y las mínimas rondarán entre los 11 y 12°C.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global
    1

    Cambio climático: un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global

  2. Mendoza: se paralizó el traslado de un gigantesco reactor de YPF de 456 toneladas
    2

    Mendoza: se paralizó el traslado de un gigantesco reactor de YPF de 456 toneladas

  3. Qué son los bitrenes, el medio de transporte de carga que circulará por las rutas argentinas
    3

    Qué son los bitrenes, el medio de transporte de carga que circulará por las rutas argentinas

  4. El Gobierno separó del cargo a la funcionaria de la Anmat que debió controlar a los laboratorios
    4

    Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria de la Anmat que debió controlar a los laboratorios

Cargando banners ...