A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires hoy, sábado 15 de agosto

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó una semana marcada por la inestabilidad climática, tras un pronóstico de días consecutivos de precipitaciones, cielos nublados, vientos intensos y una posterior caída de las temperaturas.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, la región experimenta un cambio brusco del tiempo derivado de un sistema de altas presiones que alterará las condiciones.

Pronostico del tiempo

A qué hora llueve hoy

Durante el sábado, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nublado y las precipitaciones se harán presentes con el correr de la jornada hasta la noche.

Las temperaturas máximas treparán hasta los 15°C durante la tarde, mientras que la mínima rondarán 13°C, bajo la influencia de vientos predominantes del este que, combinados con la humedad, sostendrán las precipitaciones.

Se espera que las precipitaciones continúen hasta la noche Fabián Marelli

Las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alerta amarilla, para las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, especialmente en sectores cercanos a la cordillera.

La alerta naranja rige principalmente sobre áreas cordilleranas de Mendoza, San Juan y sectores del noroeste argentino.

Las zonas afectadas

Prónostico del tiempo extendido

Para el domingo, se esperan neblinas que comenzarán a disminuir con el correr de la mañana, con un cielo parcialmente nublado hasta la noche.

Asimismo, el pronóstico extendido indica que el feriado del lunes 17 de agosto también registrará máximas de 15°C con algunos claros temporales, con precipitaciones significativas. Sin embargo, el alivio será breve, ya que hacia el martes se espera un nuevo y marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 14°C, en una jornada caracterizada también por las lluvias.

Pronóstico del tiempo extendido

Las recomendaciones del SMN por lluvias