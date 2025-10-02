Este 1° de octubre empezó Yom Kipur, una festividad judía también conocida como el Día del Perdón. Muchos creyentes se preguntan cuándo termina el ayuno que acompaña a esta fecha central en la religión judía.

Esta efeméride del calendario de dicho credo religioso busca que los fieles pidan perdón a todos aquellos a los que ofendieron o propiciaron algún mal.

El ayuno de Yom Kipur concluye el jueves 2 de octubre al caer el sol JACK GUEZ - AFP

A qué hora termina el ayuno de Yom Kipur 2025 hoy

El ayuno de Yom Kipur comenzó al atardecer del miércoles 1° de octubre, al momento de la puesta del sol, y finaliza al anochecer del jueves 2. Para ser precisos, en la Argentina concluiría alrededor de las 19.30 del jueves 2 de octubre, unos 30 minutos después de la puesta del sol que indica el sitio Time and Date, ya que, según el sitio Pninei Halajá, se requiere alrededor de media hora para marcar el final del tiempo sagrado.

Por qué se celebra Yom Kipur

Es una festividad que tiene una relación especial con el año nuevo judío, ya que esta fecha también es llamada “Día del Juicio Final”, puesto que los judíos creen que, en Rosh Hashaná, Dios mira las obras de las personas y elige o no darles un nuevo año.

Yom Kipur - Las Costumbres Del Día Del Perdón Y Su Significado - Por El Rabino Moisés Chicurel

Por eso, en esa fecha comienza un período de reflexión personal, durante el cual los creyentes de esta fe elaboran un autodiagnóstico sobre sus fallas o promesas incumplidas en el período anterior para pedir por el perdón divino, así como de sus pares, y renovar la conciencia para el año por venir. Este proceso culmina al décimo día con el Día del Perdón, cuando las ofensas son dejadas atrás y el nuevo período se extiende hacia adelante, desprovisto de estas cargas morales.

El origen del Yom Kipur se remonta a la época del éxodo, cuando los judíos salieron de Egipto. Según las escrituras, Dios le dijo al profeta Moisés que el pueblo que lo seguía debía ayunar durante un día para expiar sus pecados.

En la actualidad, como parte de estos rituales de arrepentimiento y purificación, se mantienen prohibiciones como bañarse, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales. A su vez, algunos de los feligreses más estrictos no utilizan dispositivos electrónicos, evitan conducir automóviles y las actividades mundanas. Por otro lado, se acostumbra vestir ropa blanca, símbolo de pureza y de un nuevo comienzo espiritual.

Los fieles asisten a servicios especiales de oración en la sinagoga, comenzando con la oración Kol Nidre al anochecer, y durante todo el día se recitan oraciones de arrepentimiento y perdón. En ese sentido, se practica la “teshuvá”, que es la reflexión profunda, arrepentimiento sincero y compromiso para reparar las malas acciones del año. Al concluir Yom Kipur, es común reunirse en familia para una comida festiva que rompe el ayuno.

Yom Kipur son días de reflexión y arrepentimiento, por el cual se acostumbra a rezar cottonbro studio / Pexels

Durante estas fechas, se desea a otros un “Tzom Kal”, que significa “ayuno fácil” en hebreo. Se trata de una muestra de respeto y comunidad en el Día del Perdón.

En estas fechas, las personas de religión judía no trabajan. Se trata de días no laborables. De todos modos, los trabajadores judíos deben arreglar esto previamente con sus empleadores.

Celebraciones judías: Rosh Hashaná y Yom Kipur

Se trata del décimo día después del Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, que en este caso inauguró el año 5786 del calendario hebreo. Con esa festividad, se abre un período de reflexión, donde las personas de esta confesión elaboran un diagnóstico de las promesas incumplidas u ofensas cometidas contra otros, de las que desean arrepentirse.

Este proceso culmina en Yom Kipur, o el Día del Perdón, cuando las ofensas son dejadas atrás y el nuevo período se extiende hacia adelante, desprovisto de estas cargas morales. Es uno de los días más solemnes de la religión judía, e incluye un ayuno de 24 horas destinado a alejar las preocupaciones fisiológicas y concentrarse plenamente en las espirituales.

En 2025, Yom Kipur va a transcurrir entre el atardecer del miércoles 1° de octubre —con ayuno a partir de las 18.55—, y es día no laborable el jueves 2.