LA NACION

Cuánto deberá pagar Agostina Páez, la abogada argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro

La letrada aguarda la resolución del juez para retornar al país; el monto que abonará para resarcir a las víctimas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Agostina Páez, la abogada santiagueña que quedó en la mira por gestos racistas
Agostina Páez, la abogada santiagueña que quedó en la mira por gestos racistas

Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de gestos racistas en la vía pública de Ipanema, Río de Janeiro, retornará a la Argentina en los próximos días. Este martes 25 de marzo, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena por tres delitos a uno y la pena mínima en este caso puntual puede cumplirse con tareas comunitarias y un resarcimiento económico a las víctimas.

Tras la reducción de la pena por injuria racial, se determinó que Páez indemnice a cada una de las víctimas con un monto cercano a los 50 mil dólares. Dicha cifra se confirmará recién cuando el juez se expida sobre la causa y se firme la resolución para que la letrada santiagueña pueda volver al país.

La joven santiagueña fue acusada de realizar comentarios y gestos racistas contra el personal de un bar en Brasil
La joven santiagueña fue acusada de realizar comentarios y gestos racistas contra el personal de un bar en Brasil(Foto: Redes Sociales)

“En estos días me van a dejar volver a casa. Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Les pedí perdón a las víctimas”, aseguró Páez, quien fue asesorada por los abogados Carla Junqueira y Sebastián Robles.

Una de las claves que destrabó la causa fue la reducción de los delitos, un objetivo central para la defensa liderada por Junqueira. “Estamos muy conformes con el resultado”, afirmó la abogada tras abandonar el edificio judicial.

Agostina Páez es la joven denunciada por hacer gestos racistas en un bar de Brasil
Agostina Páez es la joven denunciada por hacer gestos racistas en un bar de Brasil

Desde el momento en que se viralizó el video de Páez, la Justicia brasileña le prohibió la salida del país y la monitoreó con una tobillera electrónica.

El posteo de Agostina Páez en su cuenta de Instagram

Al conocer la decisión judicial, Agostina Páez emitió un comunicado en sus redes sociales donde pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su accionar. “En este tiempo aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas, me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”, dijo.

El posteo en Instagram de Agostina Páez
El posteo en Instagram de Agostina Páez

Acto seguido, y tras indicar que atravesó días de “mucha soledad y tristeza”, remarcó: "Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción; cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas, y pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

Lejos de su país y de sus seres queridos, la abogada santiagueña relató que vivió un “calvario” en suelo brasileño: “Sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo. Me comprometo a que esto no quede solo acá; voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso”.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina
Agostina Páez podrá volver a la Argentina

“Agradezco profundamente a mis compatriotas que me apoyaron y me dieron fuerzas en estos momentos difíciles. Sus mensajes de apoyo, oraciones y palabras fueron un gran consuelo. Espero volver pronto a casa y a mi amada provincia de Santiago del Estero”, culminó en su escrito. Ahora espera la resolución del juez para retornar a la Argentina.

LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. Premian al matemático que descifró la primera grieta del misterio de Fermat
    1

    “Nobel” de Matemáticas para el lobo solitario que iluminó el enigma garabateado en el margen de un libro en 1637

  2. Una estación de ferrocarril de 1907 fue desalojada y tendrá un nuevo destino
    2

    Una estación de ferrocarril de 1907 fue desalojada tras 40 años de ocupación ilegal y tendrá un nuevo destino

  3. Décadas sin caza permitieron recuperar una postal que el Canal Beagle había olvidado
    3

    El regreso de los gigantes: décadas sin caza permitieron recuperar una postal que el Canal Beagle había olvidado

  4. La historia de Juan, el artista sin techo de Palermo que logró ser visto gracias a sus pinturas
    4

    “Era como si no existiera”: la historia de Juan, el artista sin techo que pinta desde una vereda de Palermo