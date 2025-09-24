Año Nuevo judío: cómo hacer el tradicional postre de manzanas sin harina ni horno

El Año Nuevo judío se celebra desde el 22 de septiembre hasta el 24 y comprende una serie de festividades religiosas con especial atención en los buenos deseos y la reflexión del cierre de un ciclo. Entre las reuniones familiares y ceremonias, se degustan manjares tradicionales y cargados de historia, como las manzanas con miel, un postre que no requiere de cocción para consumirse. Aprendé cómo realizarlo en pocos pasos.

La tradición de manzanas con miel se lleva a cabo en Año Nuevo para atraer el éxito y la abundancia (Fuente: Pexels)

Manzanas con miel: el tradicional postre de la abundancia para recibir el Año Nuevo judío

Ingredientes:

1 kg de manzanas.

150 g de miel.

Paso a paso:

Lavar y cortar las manzanas en rodajas.

En un recipiente volcar la miel.

Sumergir las rodajas de manzanas en miel.

Servir en un plato.

Manzanas con miel para recibir el Año Nuevo judío

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Más historia

Este plato se consume desde hace más de 2000 años en el contexto del recambio de calendario judío. Se cree que inició como una costumbre gastronómica en la que es necesario comer alimentos dulces para atraer el éxito y la abundancia en los 12 meses venideros.