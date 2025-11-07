Así se pueden conseguir las gift cards de Decathlon Argentina entre $40.000 y $400.000

Decathlon Argentina inaugura su primer local en Vicente López el 8 de noviembre y su apertura se celebra con el sorteo de gift cards de hasta $400.000, acompañado de sorpresas, música y juegos. Este regreso al país implica una inversión importante y la generación de nuevos empleos.

Cómo obtener una gift card de Decathlon

Los primeros 300 visitantes que asistan a la apertura recibirán una gift card, cuyo valor varía entre $40.000 y $400.000. Estas tarjetas se pueden utilizar solo durante la jornada inaugural. Las primeras 500 compras también recibirán un souvenir exclusivo de la marca.

La inauguración del nuevo local de Decathlon en Buenos Aires

La inauguración se realizará el 8 de noviembre en el complejo Al Río, en Vicente López, un local que cuenta con un espacio de 3000 metros cuadrados que se desarrolló en conjunto con Carrefour. Decathlon ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado. La apertura de este nuevo local marca su regreso al mercado argentino tras una experiencia anterior.

Durante la inauguración habrá espectáculos de música, sorteos y juegos para todas las edades, con el objetivo de generar un ambiente festivo para los primeros clientes de Decathlon en el país.

Los productos que ofrecerá Decathlon

La compañía francesa ofrecerá una amplia variedad de indumentaria y equipamiento deportivo, tanto de marcas propias como de marcas reconocidas. Entre las marcas propias se encuentran Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La compañía asegura que los productos serán los mismos que se venden en Europa.

Precios de referencia

Si bien no hay precios oficiales, se estima que sean similares a los de Decathlon Uruguay. Para dar una idea de los posibles costos, se pueden tomar como referencia los precios en Uruguay y convertirlos a pesos argentinos.

Remeras de hombre : cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 pesos argentinos.

: cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 pesos argentinos. Short deportivo de hombre : se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12.734,78 y $94.601,25 pesos argentinos.

: se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12.734,78 y $94.601,25 pesos argentinos. Zapatillas para hombre : el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos.

: el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos. Remeras de mujer : salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos.

: salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos. Short deportivo de mujer : se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos.

: se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos. Zapatillas para mujer : hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos.

: hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos. Ropa para niños : esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos.

: esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos. Zapatillas para niños: puede haber de $600 a $1900 pesos uruguayos, que podría ser entre $22.020,86 y $69.732,73 pesos argentinos.

Estos valores son aproximados y sirven como referencia. Los precios finales en Argentina pueden variar.

Se conocieron los precios que tendrán algunos de los productos más codiciados de la tienda (Foto: Redes Sociales)

Inversión y planes a futuro

El Grupo One, impulsor del regreso de Decathlon a Argentina, proyecta una inversión superior a los US$100 millones y la creación de 750 empleos directos. En agosto, la empresa inició un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 puestos laborales solo para esta primera tienda en Vicente López.

El plan a cinco años busca consolidar una red nacional de tiendas. Se espera la apertura de un segundo local en el Abasto Shopping a mediados de 2026 y para el segundo semestre de ese mismo año, se proyecta la inauguración de una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.