La joya oculta de Netflix: la conmovedora comedia dramática de una hora y media que no podés dejar de ver

No es la primera vez -ni seguro la última- que los suscriptores de Netflix encuentran alguna que otra joya oculta en la plataforma; y eso ocurrió con Paddleton, una película que se estrenó en 2019 y que hoy se posiciona dentro del amplio contenido que el gigante del streaming ofrece.

Paddleton, con Ray Romano y Mark Duplass Netflix

En una hora y media, la producción dirigida por Alex Lehmann y protagonizada por Mark Duplass y Ray Romano, retrata la historia de Michael (Duplass) y Andy (Romano), dos vecinos de mediana edad que son mejores amigos. Su vida es una rutina excéntrica y entrañable: ven películas de kung-fu, preparan pizza casera y juegan un deporte inventado por ellos, llamado, precisamente, Paddleton.

Paddleton, el juego preferido de dos hombres que se convierten en grandes amigos

La tranquilidad se rompe cuando Michael es diagnosticado con un cáncer terminal. A partir de ese momento, ambos emprenden un viaje que los enfrenta al dolor de la despedida, pero también al valor del amor incondicional.

“Una amistad entre dos vecinos se convierte en un viaje emocional inesperado cuando a uno de ellos se le diagnostica un cáncer terminal”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

Paddleton es una película estadounidense de comedia dramática dirigida por Alex Lehmann

“Una película que trata sobre el cáncer no debería ser tan entretenida como Paddleton- un triunfo que debería darse a conocer por todo el mundo, aunque se deba principalmente a Ray Romano”; “Te reirás. Te retorcerás de dolor. Quizá sientas lo mismo que ellos. Pero sea cual sea tu reacción, será tan humana como la suya” y “Su simplicidad es admirable (...) Cuando se centra en las charlas de Michael y Andy, la película brilla. Aunque el apartado estético deja mucho que desear”, son algunos de los comentarios que críticos especializados en la industria compartieron en el sitio web FilmAffinity.

Paddleton fue aclamada por la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Si te gustó Paddleton, tres títulos similares para ver en Netflix

Blue Jay (2016)

Jim y Amanda se encuentran por casualidad en su pueblo natal de Crestline en California después de veinte años sin verse. Él está allí porque su madre falleció y tiene que poner su casa a la venta; ella visita a su hermana porque está embarazada. Los dos tienen muchas cosas que contar, así que deciden ir a una cafetería para ponerse al día. A pesar de haber seguido caminos distintos, vuelven a conectar como si nada hubiera cambiado. Cuando llegan a la que fue la casa de Jim, la expareja se ve transportada al pasado y a los increíbles momentos que vivieron juntos. Duración: 1 h 25 min. Ver Blue Jay.

Blue Jay, tráiler oficial

Mi abuela (2015)

Elle acaba de romper con su novia Olive, cuando su nieta Sage aparece inesperadamente pidiéndole dinero con urgencia. Aún dolida por su ruptura sentimental, la abuela Elle y Sage pasarán todo el día intentando conseguir dinero al visitar a antiguos amigos, lo que hará que comiencen a desvelarse secretos del pasado. Duración: 1 h 19 min. Ver Mi abuela.

Mi abuela, tráiler oficial

Despertar del duelo (2023)

Un artista en luto por el fallecimiento de su marido, un escritor famoso, lleva a sus dos mejores amigos a un viaje a París, donde se revelan secretos confusos y salen a la luz verdades difíciles de digerir. Duración: 1 h 40 min. Ver Despertar del duelo.