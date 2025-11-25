Kicillof se juega en dos días clave sus proyectos de endeudamiento, presupuesto y ley impositiva

Para conseguir la aprobación de sus proyectos de presupuesto, de endeudamiento y de ley fiscal e impositiva, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, jugará a fondo entre hoy y mañana, con reuniones de comisión y sesiones en la última semana del período legislativo ordinario, que finalizará el domingo. Con la mirada puesta en el apoyo de la oposición y en el acompañamiento interno de La Cámpora, el oficialismo provincial apuesta por conquistar respaldo fuera del peronismo con el ofrecimiento de cargos y fondos para las intendencias y, dentro del justicialismo, aguarda el espaldarazo de un bloque en el que la desconfianza no se disipa.

Este martes, a las 19, la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense tratará el pedido de endeudamiento solicitado por Kicillof, una iniciativa que necesita de dos tercios de los votos en el recinto y que no avanzó la semana pasada, cuando obtuvieron dictamen en esa comisión el presupuesto y la ley fiscal impositiva.

El miércoles, a las 14, está agendada una sesión en Diputados (para intentar dar media sanción a las iniciativas), y a las 19, una reunión en el Senado donde se buscaría la aprobación final de los proyectos sobre tablas.

La cifra total de endeudamiento solicitado por Kicillof es de hasta US$3685 millones. Su proyecto de financiamiento incluye deudas que pide tomar el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.

El proyecto inicial especificaba un fondo para los municipios de 8% sobre una porción de ese endeudamiento, atado al monto total de deuda que se tome. Según pudo saber LA NACION de una calificada fuente provincial, el gobierno de Kicillof mejoró la oferta: prometió que coparticipará el 8% del monto total del endeudamiento y que un tercio de esa suma estará garantizado, independientemente de la deuda que efectivamente tome la administración provincial.

Además del ofrecimiento de fondos para las intendencias, en las filas de Kicillof afirmaron a este diario que “se aseguraron los cargos que siempre tuvo la oposición” y subrayaron: “La propuesta supera todos los fondos que se hayan entregado en los años anteriores, dada la preocupación manifestada por los intendentes por la falta de recursos y la multiplicación de la asistencia”.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en su última reunión, el martes pasado Cámara de Diputados PBA

“Los sectores se comprometieron para que el miércoles se voten los tres proyectos. Esperamos actitud responsable de todos los sectores porque la situación de la Provincia y de los municipios es realmente compleja”, dijo una fuente del círculo de confianza del gobernador.

En el peronismo legislativo sostuvieron a LA NACION que el aporte del cristinismo a la iniciativa de Kicillof existirá, como ya lo hicieron con los proyectos de presupuesto y ley impositiva. “Hay augurios moderadamente auspiciosos. Como el año pasado, cuando bloquearon todo en el momento final”, se atajó un kicillofista ante la consulta de este diario, al recordar la falta de aprobación del presupuesto en 2024.

Según pudo saber LA NACION, si no hay apoyo suficiente para la aprobación en el recinto de Diputados, el endeudamiento no tendrá dictamen de comisión. La estrategia -confiaron en el peronismo- es solo avanzar si hay votos garantizados (en este caso, dos tercios).

En la oposición, que admitió haber iniciado conversaciones para renovar sus cargos en puestos estratégicos como el directorio del Banco Provincia, subrayaron que aguardan ver, primero, el orden interno del PJ para, luego, apoyar al gobernador.