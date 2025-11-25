Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes 25 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes 25 de noviembre, con tres provincias alcanzadas por fenómenos que podrían afectar actividades cotidianas. Según indicó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias contemplan condiciones meteorológicas con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En Tierra del Fuego y el sudeste de Santa Cruz rige alerta amarilla por lluvia. En toda esa zona alcanzada se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. De acuerdo con lo informado por el SMN, los valores de agua acumulada estarán entre diez y quince milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual, especialmente en áreas elevadas.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 25 de noviembre. SMN

En el sur de Mendoza se emitió alerta amarilla por tormenta. Allí se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas fuertes, con posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. También se anticipa caída de agua en períodos cortos, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, cifras que podrían superarse de manera localizada.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, para los episodios de lluvia, evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua. También aconseja mantenerse alejado de zonas ribereñas y permanecer informado por las autoridades, además de contar con una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

Para las tormentas, el organismo sugiere no sacar la basura, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad. También recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo ante la presencia de rayos, mantenerse atento ante la posible caída de granizo y consultar información actualizada de fuentes oficiales, además de tener a mano una mochila de emergencias.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. El martes comenzará despejado durante la mañana y luego el cielo estará algo nublado. Para los días siguientes se espera un ascenso de temperatura y condiciones estables hasta el sábado, cuando está previsto un descenso marcado y precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 16°C y la máxima de 28°C. Al igual que en la Ciudad, la mañana estará despejada y el resto del día estará algo nublado. Para el miércoles se anticipan vientos que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, mientras que el viernes habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En el resto del país, las temperaturas serán variadas: en Córdoba se esperan valores entre 18°C y 36°C, mientras que en Tucumán oscilarán entre 18°C y 33°C. En Santa Fe la jornada irá de 17°C a 32°C, y en Entre Ríos de 16°C a 31°C. En el noroeste, Jujuy tendrá marcas entre 15°C y 29°C, y Salta entre 15°C y 30°C; en Misiones, entre 18°C y 30°C.

En La Rioja la amplitud será de 22°C a 36°C, en Santiago del Estero de 19°C a 36°C, en San Luis de 22°C a 35°C y en San Juan de 22°C a 37°C. Mendoza registrará entre 21°C y 32°C. En la Patagonia, Río Negro tendrá temperaturas entre 15°C y 27°C, Chubut entre 14°C y 23°C y Santa Cruz entre 8°C y 12°C.