Activistas veganos volverán a protestar ante la Rural

Los episodios de la tarde del domingo pasado sorprendieron a todos en la pista central de la Exposición Rural de Palermo, cuando unos cuarenta activistas que defienden los derechos de los animales irrumpieron en un concurso de doma y fueron echados con violencia por los gauchos. Durante el próximo fin de semana podría haber algún conflicto más.

"El sábado va a haber manifestaciones pacíficas en la puerta de la Rural y el domingo está programada una vigilia, en la que se va a visibilizar la entrada de los animales al matadero", explicó Malena Blanco, miembro de Voicot, una organización por los derechos de los animales. "La idea es mostrar cómo llegan: sucios, lastimados, con un miedo tremendo, y poder ver a esas víctimas que después comemos", indicó.

Blanco no estuvo en los hechos del domingo, pero sus compañeros de militancia le contaron lo que pasó. Consultada acerca de si habían previsto reacciones contrarias en el predio ferial, dijo: "Cuando no hay argumentos la respuesta más fácil es la violencia, siempre. Claramente se esperaba cierta agresión, pero no a ese nivel, que salgan con facones y corran a la gente con caballos. Era solo una manifestación pacífica de personas con carteles, entiendo que es una situación provocadora, pero no violenta".

Magdalena Ascot, de la misma organización, explicó que el domingo sostenía una foto de una gallina que decía "quiero vivir" cuando se desató la batalla campal. "Entraron con los caballos y amenazaron con cuchillos a varios chicos", indicó la joven, que está en contra de espectáculos con animales.

Tras esos hechos, la Sociedad Rural emitió un comunicado en el que rechazó la violencia: "Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando. Algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento".

Las manifestaciones de activistas veganos son comunes en el mundo y relativamente nuevas en Buenos Aires. Una de ellas sucedió el 2 de noviembre pasado, cuando un grupo de manifestantes realizó una protesta frente a la pizzería Güerrín y a La Churrasquita, en el marco del Día Mundial del Veganismo. Los activistas gritaban "¡Liberación animal!", mientras algunos golpeaban y pateaban las vidrieras. En ese entonces explicaron que se eligió una pizzería porque allí se usa queso y la industria láctea genera sufrimiento animal. También suelen ser blanco de protestas los locales de comida rápida.

En la Argentina funcionan varias agrupaciones animalistas como Voicot, Animal Libre, Coala y Buenos Aires Animal Save, que hacen pintadas, editan revistas y realizan vigilias en los mataderos para dar a conocer la explotación que, según ellos, ejerce el hombre con los animales.

En esta ocasión, el evento se llama "Activismo en conjunto Expo Rural 2019" y tiene 731 interesados en su página de Facebook. La convocatoria es libre y llama a "activar en conjunto y de forma pacífica para repudiar la explotación y uso de animales". A diferencia del último domingo, cuando los manifestantes ingresaron al concurso de doma, estas actividades se realizarán de la puerta para afuera.

Entre otras organizaciones que convocan a la manifestación de la Rural figuran Animal Libre, Anonymous for the Voiceless, Buenos Aires Animal Save, Direct Action Everywhere (DxE) y ECOnciencia.