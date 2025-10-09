Feria Sin TACC en Palermo: cuándo y dónde es, el listado de 50 puestos para comer sin gluten y un mercado de productores

La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten tendrá su edición 2025 con dos jornadas para probar platos sin trigo, avena, cebada y centeno, comprar productos a precio promocional y asistir a clases y charlas con especialistas.

La cita es en predio ferial de La Rural en Palermo y la consigna es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar, en un mismo lugar, una oferta amplia y cuidada.

Feria Sin TACC Feria Sin TACC

El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar; y un escenario con charlas y clases entre las 13 y las 18. Como se realiza en un pabellón techado, la feria no se suspende por lluvias.

Programación y actividades destacadas

Patio gastronómico: más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.

más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón. Mercado de productores: 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.

30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar. Charlas y clases de cocina: cocineros, nutricionistas e influencers comparten conocimientos en el escenario entre las 13 y las 18, ambos días.

El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar Feria Sin TACC

Puesto del patio gastronómico Sin TACC

Todo Brasas: parrilla a la jaula y costillares

parrilla a la jaula y costillares Casa Tana: pastas y pizzas

pastas y pizzas No es Soberbia: ahumados

ahumados Master Arepa: cocina latina

cocina latina AntiGourmet: cocina de bodegón

cocina de bodegón Sapore Squisito: chipá y sopa paraguaya

chipá y sopa paraguaya Cocelia: choripán y hamburguesas

choripán y hamburguesas Mochica: cocina peruana

cocina peruana Cremolatti: helados

helados Guapaletas: paletas heladas

paletas heladas Love Libre de Gluten: patisserie y panificados

patisserie y panificados Fierro: hot dogs estilo americano

hot dogs estilo americano Kreaps: crepes saladas y dulces

crepes saladas y dulces Club Asador: parrilla tradicional

parrilla tradicional Camarao Market: cocina de mar

cocina de mar La Tortillería: cocina española

cocina española Tres Fuego: cocina de autor

cocina de autor Valle del Indio: vinos

vinos Almíbar: coctelería

coctelería Larsen: cerveza

cerveza Lo de Gauna: fuegos

fuegos Gazpacho: paella y cocina española

paella y cocina española Chipancitos: chipá

chipá Yellow: hamburguesas y licuados

hamburguesas y licuados Coffeenetta: café de especialidad

café de especialidad Ongo: hamburguesas veganas

hamburguesas veganas Michelob Ultra: cerveza

Feria Sin TACC Feria Sin TACC

Puestos del mercado de productores

Schär: panes, harinas, cereales, snacks y pastas secas

panes, harinas, cereales, snacks y pastas secas Doña Magdalena: dulce de leche, pasta de maní, mieles y mermeladas

dulce de leche, pasta de maní, mieles y mermeladas Day by Day: alfajores

alfajores La Barraca: quesos, fiambres y embutidos

quesos, fiambres y embutidos Amola: legumbres germinadas y harinas

legumbres germinadas y harinas Borner: bazar

bazar Reina Food: premezclas, granolas, crackers

premezclas, granolas, crackers Nuestros Sabores: snacks

snacks Cagnoli: quesos y fiambres

quesos y fiambres Savona Fit: mermeladas, mieles, harinas, leches vegetales

mermeladas, mieles, harinas, leches vegetales Zafrán: barras, granolas, galletitas

barras, granolas, galletitas Fruch: chips de manzana

chips de manzana El Brocal: dulces y mermeladas

dulces y mermeladas Essen: bazar

bazar Mezcla: frutos secos

frutos secos Porto: hongos

hongos Crudencio: alimentos y snacks a base de plantas

alimentos y snacks a base de plantas Arytza: aderezos

aderezos La Casa del Alfajor: dulce de leche y alfajores

dulce de leche y alfajores Solo Celíacos: galletitas, snacks, panes y premezclas; almacén

galletitas, snacks, panes y premezclas; almacén Yamay: gelatina sin sabor, goma xántica, condimentos

gelatina sin sabor, goma xántica, condimentos Seis Marías: aceite de oliva

aceite de oliva Smans: pan, galletitas

pan, galletitas Kapac: premezclas

premezclas Chocoleit: alfajores

alfajores La Reina: nuez pecán

nuez pecán (Otros): participantes adicionales a confirmar por la organización

Feria Sin TACC Feria Sin TACC

Cuándo y dónde es Feria Sin TACC 2025