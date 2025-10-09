Feria Sin TACC en Palermo: cuándo y dónde es, el listado de 50 puestos para comer sin gluten y un mercado de productores

El festival 100% libre de gluten vuelve con un patio gastronómico y clases de cocina
La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten tendrá su edición 2025 con dos jornadas para probar platos sin trigo, avena, cebada y centeno, comprar productos a precio promocional y asistir a clases y charlas con especialistas.
La cita es en predio ferial de La Rural en Palermo y la consigna es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar, en un mismo lugar, una oferta amplia y cuidada.
El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar; y un escenario con charlas y clases entre las 13 y las 18. Como se realiza en un pabellón techado, la feria no se suspende por lluvias.
Programación y actividades destacadas
- Patio gastronómico: más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.
- Mercado de productores: 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.
- Charlas y clases de cocina: cocineros, nutricionistas e influencers comparten conocimientos en el escenario entre las 13 y las 18, ambos días.
Puesto del patio gastronómico Sin TACC
- Todo Brasas: parrilla a la jaula y costillares
- Casa Tana: pastas y pizzas
- No es Soberbia: ahumados
- Master Arepa: cocina latina
- AntiGourmet: cocina de bodegón
- Sapore Squisito: chipá y sopa paraguaya
- Cocelia: choripán y hamburguesas
- Mochica: cocina peruana
- Cremolatti: helados
- Guapaletas: paletas heladas
- Love Libre de Gluten: patisserie y panificados
- Fierro: hot dogs estilo americano
- Kreaps: crepes saladas y dulces
- Club Asador: parrilla tradicional
- Camarao Market: cocina de mar
- La Tortillería: cocina española
- Tres Fuego: cocina de autor
- Valle del Indio: vinos
- Almíbar: coctelería
- Larsen: cerveza
- Lo de Gauna: fuegos
- Gazpacho: paella y cocina española
- Chipancitos: chipá
- Yellow: hamburguesas y licuados
- Coffeenetta: café de especialidad
- Ongo: hamburguesas veganas
- Michelob Ultra: cerveza
Puestos del mercado de productores
- Schär: panes, harinas, cereales, snacks y pastas secas
- Doña Magdalena: dulce de leche, pasta de maní, mieles y mermeladas
- Day by Day: alfajores
- La Barraca: quesos, fiambres y embutidos
- Amola: legumbres germinadas y harinas
- Borner: bazar
- Reina Food: premezclas, granolas, crackers
- Nuestros Sabores: snacks
- Cagnoli: quesos y fiambres
- Savona Fit: mermeladas, mieles, harinas, leches vegetales
- Zafrán: barras, granolas, galletitas
- Fruch: chips de manzana
- El Brocal: dulces y mermeladas
- Essen: bazar
- Mezcla: frutos secos
- Porto: hongos
- Crudencio: alimentos y snacks a base de plantas
- Arytza: aderezos
- La Casa del Alfajor: dulce de leche y alfajores
- Solo Celíacos: galletitas, snacks, panes y premezclas; almacén
- Yamay: gelatina sin sabor, goma xántica, condimentos
- Seis Marías: aceite de oliva
- Smans: pan, galletitas
- Kapac: premezclas
- Chocoleit: alfajores
- La Reina: nuez pecán
- (Otros): participantes adicionales a confirmar por la organización
Cuándo y dónde es Feria Sin TACC 2025
- Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025
- Sede: La Rural, acceso por Av. Sarmiento (Palermo)
- Horarios: de 12 a 22; charlas y clases de 13 a 18
- Entradas: acceso gratuito, sin acreditación previa
