Feria Sin TACC en Palermo: cuándo y dónde es, el listado de 50 puestos para comer sin gluten y un mercado de productores

El festival 100% libre de gluten vuelve con un patio gastronómico y clases de cocina

El primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten tendrá su edición 2025 con dos jornadas para probar platos sin trigo, avena, cebada y centeno
La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten tendrá su edición 2025 con dos jornadas para probar platos sin trigo, avena, cebada y centeno, comprar productos a precio promocional y asistir a clases y charlas con especialistas.

La cita es en predio ferial de La Rural en Palermo y la consigna es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar, en un mismo lugar, una oferta amplia y cuidada.

Feria Sin TACC
El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar; y un escenario con charlas y clases entre las 13 y las 18. Como se realiza en un pabellón techado, la feria no se suspende por lluvias.

Programación y actividades destacadas

  • Patio gastronómico: más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.
  • Mercado de productores: 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.
  • Charlas y clases de cocina: cocineros, nutricionistas e influencers comparten conocimientos en el escenario entre las 13 y las 18, ambos días.
El encuentro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar
Puesto del patio gastronómico Sin TACC

  • Todo Brasas: parrilla a la jaula y costillares
  • Casa Tana: pastas y pizzas
  • No es Soberbia: ahumados
  • Master Arepa: cocina latina
  • AntiGourmet: cocina de bodegón
  • Sapore Squisito: chipá y sopa paraguaya
  • Cocelia: choripán y hamburguesas
  • Mochica: cocina peruana
  • Cremolatti: helados
  • Guapaletas: paletas heladas
  • Love Libre de Gluten: patisserie y panificados
  • Fierro: hot dogs estilo americano
  • Kreaps: crepes saladas y dulces
  • Club Asador: parrilla tradicional
  • Camarao Market: cocina de mar
  • La Tortillería: cocina española
  • Tres Fuego: cocina de autor
  • Valle del Indio: vinos
  • Almíbar: coctelería
  • Larsen: cerveza
  • Lo de Gauna: fuegos
  • Gazpacho: paella y cocina española
  • Chipancitos: chipá
  • Yellow: hamburguesas y licuados
  • Coffeenetta: café de especialidad
  • Ongo: hamburguesas veganas
  • Michelob Ultra: cerveza
Feria Sin TACC
Puestos del mercado de productores

  • Schär: panes, harinas, cereales, snacks y pastas secas
  • Doña Magdalena: dulce de leche, pasta de maní, mieles y mermeladas
  • Day by Day: alfajores
  • La Barraca: quesos, fiambres y embutidos
  • Amola: legumbres germinadas y harinas
  • Borner: bazar
  • Reina Food: premezclas, granolas, crackers
  • Nuestros Sabores: snacks
  • Cagnoli: quesos y fiambres
  • Savona Fit: mermeladas, mieles, harinas, leches vegetales
  • Zafrán: barras, granolas, galletitas
  • Fruch: chips de manzana
  • El Brocal: dulces y mermeladas
  • Essen: bazar
  • Mezcla: frutos secos
  • Porto: hongos
  • Crudencio: alimentos y snacks a base de plantas
  • Arytza: aderezos
  • La Casa del Alfajor: dulce de leche y alfajores
  • Solo Celíacos: galletitas, snacks, panes y premezclas; almacén
  • Yamay: gelatina sin sabor, goma xántica, condimentos
  • Seis Marías: aceite de oliva
  • Smans: pan, galletitas
  • Kapac: premezclas
  • Chocoleit: alfajores
  • La Reina: nuez pecán
  • (Otros): participantes adicionales a confirmar por la organización
Feria Sin TACC
Cuándo y dónde es Feria Sin TACC 2025

  • Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025
  • Sede: La Rural, acceso por Av. Sarmiento (Palermo)
  • Horarios: de 12 a 22; charlas y clases de 13 a 18
  • Entradas: acceso gratuito, sin acreditación previa
