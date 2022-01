Acuña vs Perczyk: las cifras detrás del cruce por los alumnos desvinculados en pandemia y cuántos volvieron

¿Cuántos son los estudiantes que aún siguen desvinculados de la escuela? ¿Cuál será ese número en marzo próximo? A seis semanas del comienzo del ciclo lectivo, y en medio de la campaña que busca vacunar a la mayor cantidad de chicos y chicas antes de que empiecen las clases, los cruces entre el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, encontraron eco en las redes sociales. La funcionaria porteña dijo ayer: “No tenemos datos que nos permitan saber efectivamente cuántos [estudiantes] se cayeron [del sistema educativo] y tampoco se los fue a buscar a tiempo”. Ahora, agregó, “es muy tarde” para “salir a buscar” a algunos jóvenes que dejaron de ir a la escuela durante la pandemia, porque “seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”.

Perczyk no le respondió de manera directa, pero a través de un hilo de Twitter aseguró: “Nunca es tarde para que todas las chicas y todos los chicos de la Argentina estén en la escuela, porque es el lugar en el que tienen que estar”. El ministro de Educación de la Nación añadió que es el sistema educativo el que tiene que dar una nueva posibilidad [a esos chicos], y afirmó que las cifras de cuántos fueron los estudiantes que se desvincularon de la escuela desde que comenzó la pandemia están, como así también los que se fueron recuperando en el camino.

En una entrevista con LA NACION publicada hace diez días, Perczyk confirmó dos datos sobre este tema. El primero, que eran aproximadamente un millón los estudiantes que se habían desvinculado de la escuela durante la pandemia, una estimación que ya había sido refrendada por Unicef el año pasado. Según el Ministerio de Educación de la Nación, al iniciar 2020 eran en total 11.556.000 los alumnos y alumnas en el sistema educativo argentino. ¿Cuántos estudiantes regresaron a la escuela de ese millón que la habían abandonado? “Hemos recuperado a más de 500.000 chicos. Muchos de ellos no necesariamente habían abandonado la escuela, sino que tenían una gran intermitencia. Mayoritariamente son adolescentes y jóvenes del nivel secundario, pero también perdimos chicos en la primaria y el nivel inicial. En estos últimos casos se trabaja más con las familias, pero con los jóvenes la situación es más compleja, porque hay que convencerlos de que ahí [en la escuela] tienen un proyecto de vida, de que si ellos terminan el secundario hay un mejor futuro para todos. Pero esa intermitencia no siempre es un problema de los chicos: si un estudiante no tiene computadora y no se puede conectar, la dificultad no es de ellos. Por eso hay que garantizar la presencialidad plena y la conectividad”.

Jaime Perczyk respondió los dichos de Soledad Acuña Archivo

Consultados nuevamente sobre el tema, desde el Ministerio de Educación de la Nación validaron esta mañana la información brindada, pero resaltaron que en la actualidad hay tres programas activos que tienen como eje la recuperación de ese vínculo y modificarán notoriamente –sostienen– el panorama en marzo próximo, cuando vuelvan a procesarse los datos. Una de las propuestas mencionadas son las escuelas de verano, que están en pleno desarrollo en las distintas jurisdicciones del país; además de reforzar contenidos y mejorar los aprendizajes de quienes asistieron al colegio el año pasado, también buscan alentar a los alumnos a que se acerquen nuevamente a las aulas. Otro de los ejes activos, refuerzan desde el Palacio Sarmiento, es la recuperación del plan Conectar Igualdad, que planea entregar unas 640.000 computadoras a los alumnos de escuelas públicas, licitadas el año pasado.

Escuelas conectadas

“De las casi 300.000 computadoras que ya entregaron las empresas, 80.000 ya fueron asignadas. Ahora se están entregando otras 80.000 y el resto están en proceso de ensamble –detallaron fuentes del ministerio– También, y en línea con esa recuperación, permanece activo el programa Conectar Escuelas, que tiene como objetivo para este año llegar a unas 12.000 instituciones”.

Según había anticipado Perczyk a LA NACION días atrás, se estaba trabajando en la instalación de pisos tecnológicos, un sistema integrado que abarca las redes eléctrica, de datos e inalámbrica, necesarias para establecer una comunicación entre las computadoras y el servidor local. Para abril próximo, la hoja de ruta oficial indica que se conectarán unas 2500 escuelas y en mayo, 2500 más, hasta concluir el año con un total de 12.000.

El programa de escuelas de verano, junto con otros, ayudará a revincular a más chicos, dicen las autoridades educativas Gentileza GCBA

Otra de las acciones referidas, en marcha actualmente, son las Becas Progresar, que había lanzado el exministro de Educación Nicolás Trotta. Sobre esta herramienta, desde el Ministerio de Educación explican que, ahora, “se ampliaron las Becas Progresar a chicas y chicos de 16 y 17 años que hayan visto interrumpida su trayectoria escolar o que estén terminando el secundario, y de esta forma puedan darle continuidad a su escolaridad o finalizarla”. Como la inscripción para las becas sigue abierta hasta el 31 de este mes, los datos todavía están en proceso.

“Todos estos ejes de acción, que están plenamente activos en este momento, modificarán los números en marzo próximo. Cuando comiencen las clases ya habremos recuperado a un gran porcentaje de esos 500.000 que aún seguían desvinculados cuando terminaron las clases el año pasado”, concluyeron desde el Ministerio de Educación.