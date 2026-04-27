Lo llevaban en una mochila: un bebé de poco más de un año sufrió lesiones al caer 15 metros durante una salida de trekking

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un bebé de poco más de un año sufrió ayer diversas lesiones tras caer unos 15 metros mientras realizaba una excursión junto a sus padres por el cerro Ventana de esta ciudad. Al parecer, se abrió el sistema de sujeción de la mochila de trekking en la que uno de los adultos llevaba al niño y este rodó por la ladera de la montaña.

Según confirmó a LA NACION Víctor Parodi, director del Hospital Zonal local, el menor tiene 15 meses y se encuentra internado desde ayer en observación, “con lesiones leves”. Los padres son rusos y, tal como manifestaron al equipo pediátrico del hospital, el bebé rodó entre 10 y 15 metros tras caer de la mochila.

Fuentes policiales indicaron que se abrió una investigación por presunta negligencia. El hecho fue reportado por cuatro mujeres que se encontraban caminando por el cerro Ventana. A las 18 de ayer, personal de Protección Civil dio aviso al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) para iniciar el rescate. “Habían salido a pasear en familia. Se convocó al grupo de búsqueda y también a Parques Nacionales”, explicó Nelson Leal, del Splif.

Desde el cerro Ventana hay vistas panorámicas hacia Bariloche y sus alrededores

Cuando llegaron los rescatistas ya había una ambulancia del Hospital Zonal Ramón Carrillo en la base del cerro, que había sido solicitada por Protección Civil. Según se supo, el bebé no perdió el conocimiento, aunque presentaba heridas en el rostro y sangrado de nariz. No obstante, desde el centro de salud confirmaron que afortunadamente está fuera de peligro.

El ascenso al cerro Ventana (de unos 2000 msnm) se inicia al sur de Bariloche, sobre la ruta 40 que conduce a El Bolsón, muy cerca de la estancia Del Carmen, en el barrio Reina Mora.

Cerca de la ruta hay algunos sectores de escalada deportiva, mientras que diversos senderos, no del todo bien señalizados, permiten acceder a la cumbre del cerro, que se destaca por un gran agujero en la piedra que parece una ventana. Si bien es una caminata corta, de menos de 4 kilómetros, es bastante empinada y suele tener muchas piedras sueltas.

El ascenso al cerro Ventana se inicia al sur de Bariloche, sobre la ruta 40 que conduce a El Bolsón Martinez Marcelo

El ajuste y uso correcto de las mochilas diseñadas para hacer senderismo con niños es fundamental. Más allá de la diversidad de opciones, resulta clave que la mochila se ubique en una posición elevada sobre la espalda del adulto y que se aseguren firmemente las correas del pecho y la cintura. Los diversos fabricantes recomiendan que el menor que sea transportado allí tenga al menos seis meses y sea capaz de sostener su cabeza.

En general, las mochilas de trekking portabebés tienen un arnés de seguridad con un sistema de seguridad de cinco puntos para sujetar al niño de forma integral. Algunos modelos poseen cierres laterales diseñados para facilitar la entrada y salida del portabebés, mientras que la altura del asiento infantil suele ser regulable para poder adaptar la profundidad y posición del niño dentro de la estructura.

Noticia en desarrollo