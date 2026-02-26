ADEPA expresó su “preocupación” por la agresión a un camarógrafo por parte de la Policía Federal

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado donde expresó su “preocupación” por la agresión y posterior detención al camarógrafo Facundo Tedeschini, de A24, por parte de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Reclamamos a las autoridades garantizar el libre ejercicio del periodismo, investigar lo sucedido y evitar todo accionar que afecte la labor de la prensa”, sostuvo el texto de la organización periodística.

“Tras la detención, Tedeschini fue hospitalizado y se encuentra en observación, con heridas en su rostro”, agregó el texto de ADEPA. El camarógrafo se encontraba cubriendo una protesta de Greenpeace en la previa del debate de la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El comunicado reconstruyó los hechos de esta mañana: “Efectivos de la Policía Federal Argentina arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, lo agredieron mientras estaba reducido y lo detuvieron esposado”. A partir del relato de testigos, ADEPA aseguró que la agresión sucedió “sobre la vereda” cuando se estaba “cubriendo la detención de activistas”.

Las agresiones a los camarógrafos en Congreso

Además, la asociación afirmó que otros dos periodistas también fueron agredidos por la Policía Federal “en el ejercicio de su labor periodística”. Precisaron que se trató de los cronistas Agustina Binotti, de A24, y Facundo Muñoz, de Crónica TV.