Coronavirus: López, de UTE, en contra de la decisión de la Ciudad de abrir las escuelas para que los alumnos usen las computadoras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 11:31

Tras la intención del gobierno porteño de reabrir las escuelas para ofrecer a los alumnos las computadoras que les permitan realizar las actividades on line, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y dirigente de Ctera Eduardo López, enfatizó: "No vamos a aceptar que los chicos vayan a las escuelas". En la misma línea, puntualizó que las instituciones escolares "no se abren".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente explicó que "lo único positivo es que Larreta reconoció que hay 5100 chicos desconectados. Para nosotros son más, pero al menos reconoce eso".

Al ser consultado sobre el protocolo presentado por el oficialismo, López opinó que "la solución que quieren es abrir los edificios escolares para convertirlos en una especia de ciber". Y agregó: "Una escuela no es un edificio. Larreta solo quiere usarlas como ciber para suplir su decisión de no darles las computadoras a los chicos para que estudien en sus casas".

"Los chicos que están sin estudiar es porque no tienen una computadora ni Internet", destacó López. Además, se preguntó: "¿Cómo no van a poder poner wifi en todas las villas? Pero prefieren que los chicos vayan a las escuelas y se contagien". "Tienen que cumplir los fallos judiciales y entregar las computadores", advirtió López. Según el sindicalista, "hay 20.000 chicos sin vacantes, no que no están desconectados".

Por otra parte, y sobre la renuncia de la viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, López aseguró: "Crecí admirándola" y puntualizó: "No sé qué pasó en el Ministerio. Puiggrós va a seguir estando en las escuelas. Se la pierden".