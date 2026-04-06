La ciclogénesis impacta en la Ciudad: hay alerta por fuertes lluvias para las próximas 48 horas
A partir de la madrugada de este lunes y por lo menos hasta el miércoles las condiciones se mantendrán de forma inestable en el AMBA; rige una advertencia nivel amarillo por fenómenos meteorológicos fuertes
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Tras un fin de semana inestable y con marcado descenso del mercurio, este lunes comenzó con tormentas desde la madrugada que se extenderán al menos durante las próximas 48 horas. Según advirtió el pronóstico, el inicio de abril está marcado por la formación de una ciclogénesis, un fenómeno que provoca cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
Este suceso meteorológico —que se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso— provocó una serie de alertas en la zona. En este marco, rigen alertas en la provincia de Buenos Aires, con nivel amarillo por tormentas, mientras que en la Ciudad, por lluvias.
En estas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 60 y 120 milímetros, con picos superiores de forma puntual.
Según detalló el sitio especializado Meteored, la zona del Litoral será la región más afectada durante las próximas 72 horas por la formación de la ciclogénesis. Sin embargo, los efectos también se harán notar en el AMBA.
El período de mayor intensidad se espera entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, con acumulados totales cercanos a los 50 milímetros en ese lapso.
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