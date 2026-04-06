Luis Caputo defendió a los funcionarios con créditos millonarios; hubo más turistas en Semana Santa, pero gastaron menos

Luis Caputo minimizó los créditos millonarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios del Gobierno. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo el Ministro de Economía al negar que fuera incompatible con la función pública acceder a esas líneas de financiación. Además, afirmó que él mismo incentiva el uso de estos créditos hipotecarios. También respaldó a Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Creció la cantidad de turistas en Semana Santa, pero gastaron menos. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 2.852.256 personas en todo el país, un 5,6% más que en 2025, pero gastaron menos que el año pasado: la caída fue de 18,9% del gasto total en términos reales. La estadía promedio fue de 2,6 noches, 16,1% menos que en 2025.

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní por un ataque de Estados Unidos e Israel. Se trata de Majid Khademi: las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el militar trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo y fue responsable de vigilar a los civiles como parte de la represión del régimen contra las protestas internas. Irán lanzó ataques contra Israel esta mañana y advirtió de “represalias devastadoras” si Trump cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.

El Gobierno autorizó anticipos financieros por hasta $400.000 millones a doce provincias. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el objetivo es subsanar dificultades financieras transitorias de cada una de esas jurisdicciones. Abarca a Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

River sumó su cuarto triunfo seguido con Coudet como técnico. Superó 3 a 0 a Belgrano por la fecha 13 del Apertura con 2 goles de Galván y uno de Colidio. La semana próxima los de Núñez juegan el clásico ante Racing. Hoy cierra la fecha con dos partidos.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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