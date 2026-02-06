Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas, fue llevada a una comisaría

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar de Río de Janeiro, fue detenida este viernes en el lugar donde se alojaba con tobillera electrónica y trasladada a una comisaría para cumplir prisión preventiva, según argumentaron, “por riesgo de fuga”. “La quieren tener vigilada”, informaron en LN+.

La causa es investigada por injuria racial, una figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo, con penas previstas de entre dos y cinco años de prisión y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.

La medida, solicitada el miércoles 4 de febrero por el Ministerio Público de Río de Janeiro, se apoyó en una posible “riesgo de fuga” de la influencer santiagueña de 29 años. Según consignó el medio local Info del Estero, la defensa entiende que se trata de “una medida exagerada, ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”.

LN+: llevan a una comisaria a la joven argentina

“Estoy desesperada y muerta de miedo”

Horas antes de que efectivos de la Policía brasileña se apersonaran para detenerla, Páez compartió un video de menos de 22 segundos en su cuenta de Instagram, donde contó el temor que tenía luego de que la justicia del país vecino ordenara su detención.

“Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil. En este momento, he recibido una notificación de que hay una orden de detención para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno. Se están vulnerando todos mis derechos”, expresó.

Y concluyó: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se hagan eco de la situación que estoy pasando”.

El hecho, según la abogada

En un informe de LN+, se conocieron las declaraciones de la acusada, quien dio su versión de los hechos. De acuerdo a lo que relató, el conflicto se originó por una discusión con el personal del bar a raíz del pago de la cuenta.

“No nos dejaban ir, nos habían recargado tragos a cada una sin que los hayamos consumido o pedido. Nos empezamos a quejar, pero decidimos pagarles”, indicó.

Hablo la abogada argentina que fue detenida en Brasil por gestos racistas

Páez relató que, tras el reclamo, la situación escaló en tensión. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían, nos grababan”, afirmó. En ese contexto, reconoció: “Ahí es que tengo esa reacción malísima”, en referencia a los gestos racistas que realizó.

El hecho ocurrió el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar de Río de Janeiro. De acuerdo con la denuncia, uno de los empleados revisó las cámaras de seguridad del local y observó cómo la mujer se retiraba imitando a un mono, realizando sonidos y pronunciando la palabra “mono” de manera despectiva.