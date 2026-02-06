Agostina Páez: llevaron a la abogada argentina a una comisaría en Río pero seguirá con tobillera electrónica y por ahora no irá a una cárcel común

La defensa de Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de realizar gestos y expresiones racistas en Río de Janeiro, presentó este viernes una medida cautelar para evitar que sea trasladada a una cárcel comun. La medida fue presentada luego que la joven fuera trasladada más temprano a una comisaría ante un eventual “riesgo de fuga”. Sin embargo, horas después fue liberada luego que la justicia brasileña le revocara la prisión preventiva.

El recurso de la defensa de Paéz aceptado por la justicia brasileña indica que la mujer permanecerá con medida de “retención de documento y tobillera electrónica” en el domicilio que declaró en Río de Janeiro. De esta manera, la joven no irá por ahora a una cárcel común.

Además, quedó dictaminado que la mujer no puede salir de Brasil hasta que termine el proceso.

LN+: Paez no ira a carcel comun

En horas del mediodía Páez había sido detenida, ante “riesgo de fuga”, medida criticada por su defensa y por la propia Agostina, ya que ayer, al conocerce la orden de detención en su contra y en un video subido a su cuenta de Instagram afirmó que “estoy con tobillera electrónica y a disposición de la justicia desde el día uno”.

La excarcelación de la abogada santiagueña, que el pasado 14 de enero fue filmada realizando gestos raciales a los empleados de un bar de Ipanema, fue dispuesta por un tribunal de Brasil y se espera que, una vez completado el trámite administrativo regrese al departamento donde se encuentra mientras avanza la causa en su contra por “injuria racial”, cuya pena va de 2 a 5 años de prisión.

LA NACIÓN pudo saber que un abogado del consulado argentino fue quien se puso al frente de estas gestiones para lograr la liberación de Páez y ahora la justicia se ese país deberá determinar si la abogada continúa con tobillera electrónica y si debe afrontar lo que resta del proceso en Brasil.

Al conocerse su detención el abogado penalista brasileño, Gustavo Pires de Souza, en dialogo con “La Mañana de Info”, se mostró sorprendido por esta medida y aseguró que “en Brasil, la cárcel es una medida excepcional. Nunca vi una prisión preventiva en un caso como este”, al tiempo que sostuvo: ”no debe usarse como venganza ni castigo ejemplificador”.

Noticia en desarrollo

Informe de Leonel Rodríguez