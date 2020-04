El titular del Same sufrió un accidente automovilístico junto a otros cuatro médicos Fuente: Archivo

Luego de recibir el alta médica tras el choque que protagonizó este viernes, el titular del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, contó en detalle cómo fue el accidente y le agradeció a Dios por estar todo su equipo a salvo.

"Salimos tres equipos, éramos 15 médicos y, llegando casi a Corrientes yendo por Callao, pero siempre por la mano izquierda, contraria a la que podíamos encontrarnos por el cruce, con sirena y balizas, desde atrás de un colectivo sale un auto pero a una velocidad, [Eduardo] Feinmann. Yo lo único que pude hacer fue prepararme para el impacto, que pegó sobre mi puerta y estallaron los vidrios", comenzó su relato en una entrevista con A24.

Según explicó el médico emergentólogo, el airbag de la camioneta lo salvó de heridas cortantes: "Me relajé para aguantar el impacto y pegué mi hombro contra el chofer. Uno de los médicos que iban atrás se luxó un dedo y el otro un hombro. La camioneta pegó contra un cartel y luego contra un auto parado. Gracias a Dios la podemos contar".

"La semana pasada dije que la gente está manejando muy mal en cuarentena. Nosotros lo que más lamentamos es no haber llegado a auxiliar a esas víctimas", dijo Crescenti.

Y prosiguió: "Si nosotros no tuviésemos ese tipo de móvil, hoy no la estaríamos contando. Esa camioneta tiene siete airbag. Recibimos el impacto a casi 80 km por hora. Por suerte no hay fractura en mi hombro".

Por último, le pidió a los ciudadanos que manejen con responsabilidad. "¿Qué apuro tenemos? ¿Qué sentido tiene ir con exceso de velocidad? Nos nos mató porque Dios no quiso llevarnos", concluyó.