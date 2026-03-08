Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 8 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas para este domingo 8 de marzo. Según precisó, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del territorio nacional, con advertencias que alcanzan a 15 provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este domingo habrá ocho provincias afectadas por alerta naranja por tormentas. Este nivel de advertencia, señaló el SMN, implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el sur de Córdoba, San Luis, el oeste y norte de La Pampa, Río Negro, el oeste de Neuquén, el oeste de Mendoza, el oeste de San Juan y el sur de La Rioja. En estas áreas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. También podrían registrarse granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 8 de marzo SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza al norte y este de Córdoba, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, el sudeste de Santiago del Estero, una zona del este de La Pampa, Chubut, el norte de Santa Cruz, el centro y norte de Mendoza, el centro de San Juan, el centro de La Rioja y el sur de Catamarca. En esas regiones el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para las zonas bajo alerta naranja por tormentas. Entre ellas, seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. También se aconseja desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas, evitar zonas inundables o calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El organismo también recomendó preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, además de cargar los teléfonos celulares con anticipación y tener a mano los números de emergencia de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El clima en el AMBA

Para este domingo, el SMN prevé que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires alcance una máxima de 24°C y una mínima de 19°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, hacia el mediodía se espera que esté parcialmente nublado y por la tarde y la noche se mantendrá mayormente nublado. A lo largo de toda la jornada se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Las condiciones de viento y temperatura se mantendrían en niveles similares durante el lunes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires el pronóstico será similar. Se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 17°C, con cielo ligeramente nublado durante la mañana, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche. Los vientos y las ráfagas se prevén en niveles similares a los de la ciudad. Para el lunes se anticipa un leve descenso de la temperatura y, a partir del martes, un aumento gradual de los valores térmicos.

Por otra parte, el SMN informó que la temperatura máxima prevista en Córdoba para este domingo será de 26°C con una mínima de 18°C, de 25°C en Tucumán con una mínima de 19°C y de 28°C en Santa Fe y Entre Ríos, ambas con una mínima de 18°C. En Jujuy se esperan 23°C de máxima y 15°C de mínima, mientras que en Salta se prevén 22°C y 15°C respectivamente.

En tanto, en Misiones la máxima llegará a 29°C con una mínima de 21°C. En La Rioja se esperan 27°C y 19°C, en Santiago del Estero 27°C y 20°C, en San Luis 22°C y 17°C, en San Juan 25°C y 17°C y en Mendoza 22°C y 16°C. En la Patagonia, las temperaturas alcanzarán los 25°C en Río Negro y Chubut, con mínimas de 18°C y 17°C respectivamente, mientras que en Santa Cruz se prevé una máxima de 20°C y una mínima de 9°C.