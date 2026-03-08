Día de la Mujer: por qué se conmemora el 8M

El Día Internacional de la Mujer, reconocido como 8M, se conmemora cada 8 de marzo con el propósito de visibilizar la lucha histórica y reivindicar los derechos adquiridos por la población femenina a nivel global. Esta jornada constituye una instancia de reclamo y profunda reflexión orientada a demandar la paridad de género. El significado de la fecha está ligado a episodios que marcaron el camino de las mujeres para alcanzar la equidad en los ámbitos sociales, cívicos y laborales.

El núcleo histórico que explica por qué se instituyó esta fecha remite a un acontecimiento trágico ocurrido en los Estados Unidos. El 8 de marzo de 1908, un grupo de trabajadoras de la industria textil de la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, inició una gran huelga para exigir mejoras en su entorno profesional. Entre las demandas de las manifestantes se encontraban la reducción de la jornada laboral y la exigencia de un salario igualitario frente a la remuneración que percibían los hombres, sumado a lograr mejores condiciones laborales generales.

La respuesta patronal ante los reclamos desencadenó la tragedia. El dueño de la compañía rechazó las peticiones de sus empleadas y tomó la decisión de cerrar las puertas del establecimiento con el personal en su interior. En esas circunstancias, se desató un incendio en el edificio que provocó la muerte de 129 mujeres. Este fatal desenlace generó indignación y se tradujo en grandes movilizaciones masivas a lo largo del país para pedir justicia por las víctimas.

Tras esta tragedia, se empezaron a hacer manifestaciones por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y Europa Archivo

Tras el doloroso episodio, la causa por los derechos femeninos cobró impulso en Norteamérica y Europa. La primera conmemoración tuvo lugar el 28 de febrero de 1909 gracias a Theresa Malkiel, una activista por los derechos laborales que promovió la iniciativa. En noviembre de aquel año se desarrolló la huelga de las camisetas en Nueva York, una manifestación pacífica que convocó a más de 20 mil trabajadoras del rubro textil unidas por la defensa de todos sus derechos.

La internacionalización de la fecha ocurrió al año siguiente durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. En esa asamblea, la política alemana Clara Zetkin propuso establecer anualmente el Día de la Mujer Trabajadora. Durante el encuentro se debatió sobre el derecho al trabajo, el voto y la ocupación de todos los espacios públicos. Países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza fueron pioneros en adoptar la propuesta y unirse a las distintas manifestaciones.

El Congreso concentra a miles de mujeres cada 8 de marzo Hernan Zenteno - La Nacion

La consolidación definitiva del 8M llegó en 1977, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decretó formalmente el día. En la actualidad, el sitio oficial del International Women’s Day promueve la temática de acelerar la acción para concientizar sobre la urgencia de involucrarse en campañas de equidad. Esta premisa se apoya en los datos del Foro Económico Mundial, los cuales afirman de modo concluyente que se deberá esperar hasta el año 2158 para alcanzar la completa paridad de género a nivel global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA