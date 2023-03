Alerta ambiental en el Delta. En tres años de bajante y sequía ya se quemó el equivalente a 67 veces la superficie de Rosario

escuchar

ROSARIO.- Con mayor o menor intensidad, según la época del año, y con mayor o menor impacto público, según para dónde el viento lleve el humo, los incendios que desde hace tres años azotan los humedales que conforman el delta del río Paraná nunca pararon del todo, en el marco de una excepcional bajante de ese curso de agua, una sequía extrema y la persistencia del uso del fuego como herramienta de manejo para usos productivos del territorio, como la ganadería de islas.

En los últimos días los focos más importantes se concentraron sobre todo en el sur del área denominada Piecas Delta del Paraná, que va desde la ciudad entrerriana de Diamante, en su límite norte, hasta Zárate, en su extremo sur. Así lo indica el último monitoreo sobre focos de calor del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, que cubre el período que va desde el 20 hasta el 26 de febrero pasado, con 763 focos registrados en solo 6 días sobre todo en la zona de Ceibas y Villa Paranacito en el sur entrerriano, así como frente a Atucha, Zárate y Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Según los registros que lleva esa institución, desde 2020 a esta parte hubo en total alrededor de 86.000 focos de calor (40.000 en 2020, 15.000 en 2021, 26.000 en 2022 y más de 5000 este año). Se estima que cada foco cubre unas 14 hectáreas, lo que da un total acumulado de 1,2 millones de hectáreas para todo el período, unos 12.000 kilómetros cuadrados o el equivalente a 67 veces la superficie de la ciudad de Rosario. Más de la mitad de la superficie del delta, que tiene 2,3 millones de hectáreas, se quemó una o varias veces en ese lapso.

Reportes oficiales

Desde hace varios meses ya no se publican datos oficiales sobre superficie quemada desde el gobierno nacional. Hasta el año pasado, existía una base de datos que se actualizaba cada día y que salía publicada en el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pero esa información —que de todas formas era muy incompleta— dejó de publicarse.

Según explicó Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente de la Nación, esto se debe a dos razones: “la primera es que la superficie quemada no sirve como indicador válido, no aporta nada porque son hectáreas cualitativamente muy diferentes las que se queman”. La segunda razón son las “serias discrepancias” entre la Nación y las provincias respecto a la información brindada. “Todo eso llevaba a confusión, y además entendemos que ese no es un dato relevante mientras se produce un evento”, dijo.

El último reporte del SNMF informa sobre al menos tres focos de incendios en Entre Ríos: dos en el departamento Gualeguay y otro en Ibicuy, en la zona costera del sur de esa provincia. También se suman más focos ya en territorio bonaerense a la altura de Campana y Pilar. Siempre según ese reporte, en Entre Ríos operó un helicóptero con helibalde perteneciente a ese organismo nacional.

Crisis climática

La sequía generada por tres fenómenos La Niña consecutivos que dejó a medio país con déficit hídrico, así como la bajante más prolongada del Paraná desde que hay registros, ayudaron a que la crisis de quemas en el Delta tomara una envergadura nunca o pocas veces vista.

Según Greenpeace, la sequía y el fuego son dos caras de la crisis climática. “En un contexto de crisis climática, sequías como la actual generan efectos más devastadores y prolongados. El fuego se vuelve más frecuente y achican los márgenes de respuesta frente a sus impactos”, explicaron desde esa organización.

“En los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales, según lo relevó nuestro informe Deforestación en el Norte de Argentina, con Chaco y Santiago del Estero como las dos provincias que lideran el ranking de tala y quema de bosques”, señaló esa organización.

Federovisky, por su parte, subrayó que la crisis climática “es determinante” porque ofrece una condición de base “muy favorable para que los fuegos se expandan y propaguen”. “Tenemos un fenómeno global que ataca según la temporada a países con latitudes y condiciones meteorológicas similares a la Argentina como Francia, España, Estados Unidos, Australia o Chile. Todos padecemos una situación global en la cual ya no hay lugar para seguir usando el fuego como hace 50 años. El fuego no puede ser una herramienta válida en el marco del cambio climático”.