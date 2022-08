Alerta ambiental: sin lluvias a la vista, el fuego sigue devastando el Delta del río Paraná

ROSARIO.- “Nublado con humo”. Eso marcaba este miércoles temprano el sitio del Servicio Meteorológico Nacional para esta ciudad, donde la humareda parece haberse incorporado como una variable más a la hora de describir el estado del tiempo. Sin lluvias a la vista, con abundante pasto seco por la persistente sequía y la bajante extraordinaria del Paraná y con todas las limitaciones de los poderes del Estado a la vista para enfrentar los incendios forestales, la temporada de quemas en el delta del río sigue arrasando este rico ecosistema y generando graves problemas de salud pública por la cantidad de partículas contaminantes que –según la dirección del viento– contamina el aire de las ciudades ribereñas del sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos días, los incendios más grandes estuvieron en la zona de las islas frente a Villa Constitución, San Nicolás, Rosario, sobre el eje Gualeguay/San Pedro, en torno a la ruta que une Rosario con Victoria (Entre Ríos) y desde Baradero hacia el sur. El domingo pasado a la noche Gendarmería tuvo que cerrar durante varias horas el tránsito por el puente Rosario/Victoria por la falta de visibilidad y la cercanía de las llamas con la ruta.

Desde principios de año hasta el 14 pasado, los expertos del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás registraron 9232 focos de calor en la zona conocida como Piecas DP ( que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Campana, al sur). Si se considera una superficie promedio de 14 hectáreas por foco, este año ya se quemaron al menos 131.105 hectáreas (1311 kilómetros cuadrados). Si se agregan los datos del año pasado y de 2020, cuando comenzó esta crisis, ya se quemaron unas 900.000 hectáreas, cerca de la mitad de la superficie total del delta (2,3 millones de hectáreas).

Brigadistas luchan contra los incendios Marcelo Manera - LA NACION

Patrón de quemas

Movimientos ambientalistas, expertos de la Universidad Nacional de Rosario y ahora también el gobierno local, insisten con que hay un patrón de quemas claro, con sitios que se repiten año tras año en la misma fecha, y que eso debería permitir a la Justicia actuar contra los dueños de esos campos donde se hace mayoritariamente ganadería de islas.

Este martes, desde la municipalidad rosarina informaron que un relevamiento propio detectó 10 puntos donde se iniciaron incendios hasta 59 veces en los últimos dos años. Esa información será presentada ante la justicia federal de Entre Ríos en la causa en la que el municipio es querellante, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de Rosario, explicó que se trata de “un aporte más” para probar que las quemas son intencionales. “Esto tiene que ser tenido en cuenta por la Justicia, no puede no haber una hipótesis sobre el origen de las quemas. Es un aporte que debería haber hecho la propia Justicia que recibió la primera denuncia por parte de esta municipalidad hace ya dos años y medio”.

“Esperamos soluciones en el corto plazo, pero claramente hay agencias estatales que no están a la altura de las circunstancias y que responden a intereses sectoriales mezquinos y no al bien común”, agregó el funcionario.

Presión social y acción judicial

En las últimas semanas la presión social para que se solucione el problema de las quemas fue creciendo cada vez más. Esto se expresa tanto en el mundo virtual (como la campaña en redes “En Rosario no se puede respirar”) como en el real, con la movilización que el miércoles pasado juntó a más de 10.000 personas en el Monumento a la Bandera, o el multitudinario corte de la ruta Rosario/Victoria del domingo último.

Esto llevó a que la dirigencia política en todos los niveles acrecentara, a su vez, la presión sobre el Poder Judicial para que encuentre a los responsables de los incendios. En los últimos días cuatro hombres fueron detenidos por prender fuego en la zona: tres de ellos –apicultores– ya declararon ante la Justicia federal de Entre Ríos y continuarán presos por ahora, mientras que la cuarta persona iba a ser interrogado este miércoles, según fuentes de la policía entrerriana.

A nivel legislativo Enrique Estévez, diputado nacional santafesino por el socialismo, explicó que hace pocos días la nueva presidencia de la Cámara baja decidió dar giro a los proyectos que hay sobre Ley de Humedales a tres comisiones: Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto. “Todavía no se ha convocado a ninguna reunión, intentaremos que haya un plenario de comisiones para que esto se aborde con rapidez y no se cajonee como ya pasó”. Además, Estévez presentó un proyecto para declarar el sur de Santa Fe como zona de emergencia sanitaria.

Brigadistas y medios aéreos

Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación señalaron que, a hoy, en el Delta del Paraná disponen de tres aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y un avión observador del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para combatir los incendios, a lo que hay que sumar dos helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa, un helicóptero de la provincia de Buenos Aires y un embarcación de Parques Nacionales.

Desde el SNMF informaron que “hay más de 100 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios”, pertenecientes a la Brigada Nacional Sur y Centro, a Parques Nacionales y a la provincia de Buenos Aires y que en la base de Operaciones de San Pedro se encuentra en funciones el Camión Comando de Emergencia.

Ante la gravedad de la crisis socioambiental que generan los incendios, un centenar de organizaciones de todo el país están convocando a una “Acción Nacional por los Humedales” para el 3 y el 4 de septiembre próximos con el eje en que se avance con la sanción de la Ley de Humedales ya consensuada, y no con el proyecto impulsado por el gobierno nacional. “El texto del Cofema [el ámbito que reúne a los ministros de Ambiente de todas las provincias] no nos representa y no fue participativo. Apoyamos el proyecto de texto unificado generado durante 2020 en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados y presentado nuevamente el 2 de marzo en la Cámara baja con la firma de casi 40 legisladores. Exigimos: giros, plenario de comisiones, tratamiento y sanción urgente”, difundieron desde esa multisectorial.