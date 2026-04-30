Chau estribos y pilas: esta es la obra que promete conectar en tiempo récord dos barrios emblemáticos porteños

La ciudad de Buenos Aires inició una obra clave para mejorar la movilidad urbana: la construcción de una nueva traza vial de aproximadamente dos kilómetros que conectará de manera más directa los barrios de Retiro y Recoleta. El proyecto se desarrolla sobre la calle Brigadier Juan Facundo Quiroga y busca recuperar un espacio que permanecía en desuso para optimizar el tránsito vehicular y reforzar la seguridad peatonal entre las Comunas 1 y 2.

La nueva vialidad tendrá un único sentido de circulación en dirección a la Avenida Figueroa Alcorta, lo que permitirá agilizar la salida desde el área céntrica hacia el corredor norte de la ciudad. De esta manera, se espera aliviar la congestión en arterias cercanas y ofrecer una alternativa más eficiente para quienes se desplazan diariamente por esta zona estratégica de la capital.

Actualmente, los trabajos comenzaron con la demolición de estructuras existentes en el lugar, entre ellas pilas y estribos que habían quedado como remanentes de proyectos anteriores. Una vez concluida esta etapa inicial, se avanzará con la puesta en valor del área y la construcción de los nuevos tramos de pavimento que darán forma a la futura calle.

Una transformación integral del entorno urbano

La intervención no se limita a la construcción de una vía para vehículos. El plan contempla una renovación integral del espacio urbano con criterios de sostenibilidad, seguridad y mejora del paisaje.

Entre las principales obras previstas se incluyen veredas en ambos lados de la nueva calle, además de sendas peatonales elevadas y cruces a nivel que permitirán una circulación más segura para peatones y ciclistas. También se instalarán luminarias con tecnología LED, nuevos cestos de residuos y mobiliario urbano.

En paralelo, el proyecto sumará especies botánicas autóctonas para reforzar el componente paisajístico y mejorar la calidad ambiental del entorno. La incorporación de vegetación busca generar un corredor más verde y agradable en una zona que hasta ahora estaba degradada o sin uso definido.

La obra mejorará la circulación en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la UBA (Foto: UBA)

Recuperación de un espacio estratégico de la ciudad

La necesidad de esta obra surge a partir de la recuperación de un sector urbano que había quedado vacante tras la cancelación de un antiguo proyecto vinculado a la Autopista Illia. Durante años, ese espacio permaneció sin una función clara dentro del tejido urbano.

Con esta intervención, el gobierno porteño busca devolverle utilidad al área y mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad. La nueva traza vial permitirá ofrecer una salida adicional desde el centro porteño hacia el norte, optimizando la circulación y revalorizando un sector que durante décadas permaneció desaprovechado.

Además de mejorar la movilidad, la obra apunta a reforzar la seguridad peatonal y a integrar de forma más armónica el entorno urbano entre dos barrios emblemáticos de Buenos Aires.