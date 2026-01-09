Alerta en Buenos Aires por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre: “Son bichos muy agresivos”

Buenos Aires se mantiene bajo alerta por la aparición masiva de el “barigüí”, una mosca que no pica: muerde. Propensas a multiplicarse con las altas temperaturas y la humedad, afecta a seres humanos y animales. Para ahondar sobre esta especie, la entomóloga y especialista en insectos, Eliana Ordoqui, y Victoria Micieli, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave) visitaron los estudios de LN+, donde sostuvieron que “son bichos muy agresivos”.

Eliana Odorqui y Victoria Micieli en LN+

“El “barigüí” está dentro de los dípteros, es decir, el grupo de jejenes y mosquitos de importancia para la salud pública“, sostuvo Micieli. ”Y dentro de los jejenes tenemos dos familias: los simulidos y los ceratoponios. Los que están picando y molestando ahora, es la familia simulide, que son estas mosquitas negras“, detalló la profesional.

Cómo y dónde crecen

En palabras de Odorqui, “la etapa de progresión de estos insectos está compuesta por cuatro fases. Primero los huevos, después las larvas, más tarde el estadio llamado pupa y finalmente emergen los adultos, que son los que nos pican".

Sobre la locación desde donde este tipo de moscas emerge, indicó: “Todo este proceso se hace en agua dulce y correntosa, es decir, ríos y arroyos. Los estadios inmaduros son los del ambiente acuático. Y ya en el aéreo terrestre, aparecen los adultos”.

Eliana Odorqui y Victoria Micieli en los estudios de LN+

La diferencia entre picar y morder

¿Por qué se dice que muerden y no pican?, fue la pregunta formulada en los estudios de LN+. A lo que Odorqui respondió: “Porque el aparato bucal del “barigüí” tiene mandíbulas que son las que laceran la piel, provocando heridas de sangre que luego succionan“.

“La diferencia del aparato bucal de esta mosca con el del mosquito, es que el del mosquito es como una aguja hipodérmica, que alcanza el capilar, entonces es imperceptible”, aportó Micieli y agregó: “En cambio, esta mosca negra lacera y produce una laguna sanguínea. Es más cortadora de los tejidos”.

¿Que es el barigui?

Madrugadoras, veraniegas y agresivas

Al momento de identificar la época del año en la cuál estas moscas suelen atacar, Odorqui sostuvo: “Principalmente en primavera-verano. Respecto a los comportamientos, la hembra es la más agresiva y es más bien diurna: suele mantenerse activa durante la primera mañana y el atardecer”.

Según la entomóloga, “en la Argentina hay 71 especies”.

Radiografía del "barigüí"

A quiénes atacan y su zona de influencia

“Además de seres humanos, la ”barigüí" ataca a animales equinos y vacunos“, explicó Odorqui, al tiempo que remarcó que estos insectos no afectan a los cultivos.

Por su parte, Micieli apuntó que “suele decirse que esta mosca únicamente aparece en la región NOA de la Argentina, pero no es así: “está presente desde Canadá hasta Tierra del Fuego”.

El "barigüí" bajo la lupa

Por último, la directora del Cepave se refirió a otro insecto que mantiene en vilo desde hace varias estaciones estivales al país: el dengue. “A diferencia de ese mosquito, la mosca ”barigüí" se alimenta en espacios abiertos, es decir, que no ingresan a las casas“, puntualizó Micieli.