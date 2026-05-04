LA NACION

En qué consiste y cómo prevenir el hantavirus, la enfermedad por la que murieron tres pasajeros en un crucero que salió desde la Argentina

El barco partió el 20 de marzo pasado desde Ushuaia; tres pasajeros murieron y varios tienen síntomas compatibles con la infección; se encuentra atracado en la capital de Cabo Verde

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El crucero MV Hondius, donde se decretó un brote de hantavirus
El crucero MV Hondius, donde se decretó un brote de hantavirusOceanwide Expeditions

Un crucero que partió desde la Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo pasado quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un posible brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo. El barco ahora se encuentra frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.

El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad
El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad

Cómo se originó el brote en el crucero

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.

El crucero partió el 20 de marzo desde Ushuaia
El crucero partió el 20 de marzo desde UshuaiaOceanwide Expeditions

Los síntomas más comunes

  • Fiebre superior a 38° C
  • Cefalea
  • Escalofríos
  • Dolores musculares
  • Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea
Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirus
Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirusShutterstock

Hantavirus en etapa avanzada

  • Insuficiencia respiratoria
  • Shock cardiogénico
Cómo es la transmisión de la enfermedad
Cómo es la transmisión de la enfermedad

Medidas de prevención

  • Mantener ambientes limpios
  • Ventilar espacios cerrados
  • Sellar orificios en viviendas
  • Utilizar guantes
  • Desinfectar con lavandina
  • Evitar el contacto con roedores
  • Mantener el pasto y las malezas cortas
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Un incendio en un hotel obligó a evacuar a 100 personas
    1

    Un incendio en un hotel en el microcentro obligó a evacuar a 100 personas

  2. Aprobaron cambios en las pruebas Aprender: cuáles son las novedades y cuándo se implementan
    2

    Aprobaron cambios en las pruebas Aprender: cuáles son las novedades y cuándo se implementan

  3. Rige una alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 4 de mayo
    3

    Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 4 de mayo: las provincias afectadas

  4. Activan en Neuquén la Alerta Nati por la desaparición de una madre y su bebé de cuatro meses
    4

    Activan en Neuquén la Alerta Nati por la desaparición de una madre y su bebé de cuatro meses