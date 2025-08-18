Alerta por envenenamiento de mascotas en Palermo: al menos tres perros murieron en una semana

El sábado al mediodía la novia de Ulises sacó a pasear a Román, el perro de la pareja. En la calle, el animal comió algo. Dos cuadras más adelante, cayó fulminado. “Le empezaron a temblar las patitas y a salir espuma de la boca”, relató Ulises a un móvil de LN+, ubicado en la esquina de las calles Arce y República de Eslovenia, en el barrio porteño de Palermo. Ese hecho fue el disparador de una hipótesis: la existencia de un envenenador de animales en la zona.

Animales envenenados en el barrio porteno de Palermo

Además de Román, murieron dos perros y otros siete se encuentran internados. “Llamando a las veterinarias de la zona te dicen que también hay casos de envenenamiento de gatos y palomas”, comentó Ulises.

Según el vecino de Palermo, “cuando le comentamos la noticia de la muerte de Román a su paseador, el también nos dijo que otros clientes le habían mencionado casos de intoxicación de sus mascotas”.

Ulises, el dueño de Román, uno de los perros muertos por envenenamiento

“Esa información nos permitió atar cabos y entre varios vecinos llegamos a la conclusión que estos hechos se reducen a un radio de tres cuadras”, subrayó Ulises. Ante la hipotética aparición de nuevos casos, Ulises invitó a los vecinos a radicar las denuncias en la Comisaría 14B.

Cecilia Domínguez, propietaria de Alma

“En la esquina de Soldado de la Independencia y Ortega y Gasset, empezó con temblores y convulsiones, no se podía quedar de a pie. Cuando volvimos al departamento vomitó espuma blanca”. Ese fue el testimonio de Cecilia Domínguez, propietaria de Alma, otra perra envenenada.

Domínguez es abogada y ejerce el derecho animal. “Por eso presenté una denuncia de posible arrojo de sustancias tóxicas a la vía pública en la Fiscalía de la Ciudad”, aportó en el móvil de LN+. En sintonía con Ulises, desde su veterinaria de confianza, “también le dijeron que recibieron llamados de aves muertas por envenenamiento”.

La mirada de una veterinaria y el operativo de la Ciudad

La veterinaria Andrea Rodríguez visitó los estudios de LN+, donde compartió dos consejos clave en relación a las mascotas. “Por lo menos hasta que se aclare la situación, lo mejor es ponerle bozal al animal y, en el caso de que tengan paseador, desistir del servicio y que salgan a pasear con sus propietarios”, detalló.

Animales envenenados en el barrio porteno de Palermo II

Por otro lado, según Rodríguez, “en estos casos es fácil deducir que pueden ser intoxicaciones causados en la vía pública porque los animales muestran síntomas directamente en la calle o apenas regresan a sus domicilios”.

La veterinaria Andrea Rodríguez en LN+

Respecto a la sintomatología en este tipo de casos, la médica afirmó: “Es difícil analizar una intoxicación y más aún, el tóxico. Los síntomas son muy genéricos e incluyen vómitos, diarreas y convulsiones“. “En esta ocasión, lo que más nos llamó la atención fue que se hayan dado tantos casos en una misma zona”, concluyó.

Operativos de sanitización e hidrolavado

Desde la Ciudad comunicaron “la realización de operativos especiales de sanitización e hidrolavado en calles del barrio de Palermo ante sospechas de envenenamiento de mascotas“.

Las calles incluidas en los operativos comunicados por la Ciudad

“El día 14 se iniciaron actuaciones en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Fiscalía de la Ciudad dando intervención a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. La presente causa se encuentra en trámite, llevando a cabo distintas tareas investigativas”, finaliza el comunicado.