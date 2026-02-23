Alerta por la variante H3N2 K: el Gobierno adelanta la campaña antigripal y envía las primeras dosis

Frente a la expansión internacional del subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante que mostró mayor transmisibilidad en el hemisferio norte, y ante el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios, el Ministerio de Salud de la Nación decidió anticipar la campaña de vacunación antigripal 2026. Esta semana comenzó la distribución de las primeras partidas a las 24 jurisdicciones con el objetivo de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar la aplicación a principios de marzo y llegar al invierno con mayor nivel de protección poblacional.

La primera entrega contempla 795.760 dosis, que incluyen la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y la formulación para adultos. Las siguientes remesas ya cuentan con cronograma definido para asegurar que cada distrito disponga del stock necesario, organice su logística interna y convoque a la población objetivo con suficiente antelación. El inicio previsto de la campaña es el 9 de marzo.

En total, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis. De ese total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para personas de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 son de la versión adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 están dirigidas a la población pediátrica de entre 6 meses y 2 años. La estrategia apunta a alcanzar a los grupos priorizados antes de que se consolide el pico invernal de circulación viral, que en la Argentina suele concentrarse entre abril y julio, aunque en los últimos años comenzó a observarse un adelantamiento progresivo.

La decisión oficial se inscribe en un contexto internacional atípico. Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, la actividad gripal en el hemisferio norte comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado. Países como España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón registraron un incremento sostenido de consultas médicas e internaciones, impulsado por el subclado K del H3N2, que se volvió predominante en varias regiones.

Este subclado presenta modificaciones en proteínas de superficie que reducen parcialmente el reconocimiento por parte del sistema inmune. Ese rasgo facilita la transmisión en ambientes cerrados y poco ventilados durante los meses fríos. Si bien no se asocia en principio a cuadros clínicos más graves que otras variantes de influenza, su mayor capacidad de contagio puede traducirse en un volumen elevado de casos y, en consecuencia, en una mayor presión sobre los servicios asistenciales.

En la Argentina todavía no se observa una circulación dominante de esta variante, pero la experiencia epidemiológica indica que lo que sucede en el hemisferio norte suele anticipar lo que ocurrirá meses después en el sur. Cuando fueron consultados los expertos, coincidieron en que es probable que el subclado K tenga un rol relevante durante el próximo invierno local.

Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, explicó que un subclado es un subgrupo, una variante genética dentro de un grupo más grande, y probablemente sea lo que circule este invierno en la Argentina. También advirtió sobre la posibilidad de un ingreso más temprano de casos vinculado a los viajes internacionales: “Puede ser que lleguen algunos casos antes, producto de los viajes, y hay que estar atentos”.

Según describió, los grupos más vulnerables no cambian respecto de temporadas anteriores. “Los más afectados van a ser los chicos más pequeños, los adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas, eso es característico de la influenza”, señaló el experto. En ese sentido, subrayó la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día y de revisar anualmente la composición de las fórmulas antigripales según la evolución viral.

Desde el Hospital de Clínicas José de San Martín, el médico Ramiro Heredia recordó que, aunque el virus de la gripe puede detectarse durante todo el año, presenta un claro patrón estacional en la región. “Es un virus respiratorio que tiene, por más que circule todo el año, un claro componente preestacional, con epidemias que generalmente son en el invierno en nuestra región”, afirmó. Y añadió que las variantes que predominan en el invierno del hemisferio norte suelen anticipar las que circularán luego en el sur.

Heredia consideró que será clave evaluar el impacto real en términos de hospitalizaciones y demanda de cuidados intensivos. Determinar si el aumento de casos se traduce en mayor gravedad clínica permitirá dimensionar la magnitud del desafío sanitario y ajustar las estrategias asistenciales.

El epidemiólogo Hugo Pizzi también remarcó que el H3N2 no es un subtipo nuevo, pero advirtió que esta variante mostró un comportamiento más agresivo en algunos países. “El H3N2 es uno de los cuadros comunes de la gripe, lo que pasa es que este hizo una variante más agresiva, que le llaman la variante K”, detalló. En el Reino Unido, indicó, se registró un aumento significativo de pacientes con cuadros severos, lo que impulsó campañas de vacunación aceleradas ante coberturas iniciales bajas.

En la Argentina, sostuvo, el impacto podría ser menor si se actúa con previsión. “Esto va a llegar con los fríos, por eso la gran recomendación hoy sería vacunarse en marzo”, planteó. Para el especialista, una inmunización temprana permitiría afrontar el invierno con mayor solidez epidemiológica.

La preocupación no se limita a la circulación viral, sino también a las coberturas alcanzadas en los últimos años. Entre los mayores de 65 años se registraron porcentajes que oscilaron entre el 41,6% y el 42,2%, mientras que en la población pediátrica menos del 70% completó el esquema de dos dosis requerido para una protección adecuada. En un escenario de mayor transmisibilidad, una baja cobertura podría traducirse en más ocupación de camas, derivaciones a centros de mayor complejidad y reprogramaciones de prácticas diagnósticas y quirúrgicas.

La campaña está dirigida a niños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y a quienes presenten factores de riesgo, como enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares, metabólicas o inmunosupresión. Junto con el envío anticipado de dosis, el Ministerio acompaña a las jurisdicciones en la actualización de lineamientos técnicos, la optimización del registro nominalizado y el desarrollo de estrategias de comunicación para mejorar la adhesión.

En paralelo, los especialistas insisten en que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir cuadros graves e internaciones, aun cuando la protección frente a un subclado específico pueda ser parcial. A ello se suman medidas complementarias: ventilación de ambientes, uso de barbijo en espacios cerrados y concurridos, higiene frecuente de manos y consulta temprana ante síntomas como fiebre alta, dificultad respiratoria o decaimiento marcado.

El tratamiento de la gripe sigue siendo fundamentalmente sintomático: reposo, hidratación y control de la fiebre. Los antibióticos no actúan contra los virus y su uso inapropiado contribuye a la resistencia bacteriana, un problema creciente a nivel global. En un escenario donde también circulan el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, evitar la automedicación y contar con orientación médica oportuna resulta clave.