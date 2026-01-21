Súper gripe H3N2: qué se sabe de la variante de influenza y qué hacer ante los primeros síntomas

Un hombre argentino que residía en España, de 74 años, murió este miércoles y se convirtió en la primera víctima fatal de la súper gripe H3N2 en la Argentina. Según trascendió, había contraído el virus antes de arribar al país, en diciembre pasado y permaneció más de un mes internado en el Hospital Carrillo de Las Heras en la provincia de Mendoza.

Desde el hospital detallaron: “El paciente quedó internado en terapia intensiva a mediados de diciembre. Había sido diagnosticado con gripe H3N2, en coincidencia con el virus que mostraba mayor circulación en España y el hemisferio norte. Nosotros enviamos las muestras al Instituto Malbrán, que confirmó que se trataba de subclado K”.

El Ministerio de Salud de la provincia, por su parte, señaló: “Efectivamente, es la primera muerte por este virus en el país. El paciente empezó con síntomas recién llegado a Mendoza, donde iba a visitar a su familia. Era un hombre con comorbilidades: era fumador y presentaba EPOC. Su cuadro se complicó y falleció durante la mañana de este martes”.

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza que, según explican los especialistas que dieron distintas entrevistas en LN+, circula todos los años, aunque no siempre con el mismo comportamiento.

La particularidad del brote actual está vinculada a una mutación reciente, conocida como H3N2-K, que modificó algunas de sus características y logró evadir parcialmente las defensas generadas por infecciones previas o por vacunas formuladas con cepas anteriores.

La cepa H3N2 promete ser mucho más potente que una influenza común

Durante el verano el riesgo es menor porque las actividades se realizan mayormente al aire libre. Sin embargo, infectólogos advirtieron que ya se están registrando casos y que el verdadero desafío llegará en otoño e invierno, cuando aumente la circulación en espacios cerrados.

Los cuadros graves suelen darse en personas con enfermedades previas o condiciones crónicas, y la mortalidad en adultos mayores con patologías de base forma parte de la evolución esperable de este tipo de infecciones.

Cuándo llega la vacuna

Actualmente, la vacuna específica todavía no está disponible en el país, pero se espera su ingreso entre febrero y marzo, ya formulada con la variante H3N2 predominante.

Cuáles son los grupos de riesgo que deben aplicársela

Especialistas insisten en que quienes tienen indicación no deben demorar la vacunación una vez que esté disponible.

Los grupos de riesgo son:

Niños de 6 meses a 2 años

Mayores de 65 años

Embarazadas

Personal de salud

Personas con enfermedades crónicas

Síntomas y prevención

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Cansancio general

Antes de enfermarse, recomiendan revisar el calendario de vacunas y no demorar la atención médica cuando aparecen síntomas, especialmente en pacientes de riesgo.