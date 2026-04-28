Gripe común versus gripe K: qué tan efectiva es la vacuna que se aplica en la Argentina para prevenir casos graves

La infectóloga Elizabeth Bodanowicz explicó en LN+ el impacto de la variante H3N2-K y aclaró qué nivel de protección ofrece la vacuna disponible en el país frente a cuadros severos
- 3 minutos de lectura'
La circulación de nuevas variantes de gripe, en particular la H3N2-K, volvió a encender las alertas sanitarias de cara al invierno. Se trata de una mutación del virus de influenza que mostró mayor transmisibilidad y que, en el hemisferio norte, se asoció a un incremento de internaciones y cuadros graves, lo que generó preocupación también en la Argentina.
En ese contexto, la principal duda gira en torno a la eficacia de la vacuna antigripal disponible en el país. Según explicó la infectóloga Elizabeth Bodanowicz en LN+, la formulación aplicada en el hemisferio sur fue desarrollada antes de la aparición de este subclado, aunque mantiene similitudes que permiten cierto grado de protección.
Qué diferencia hay entre la gripe común y la H3N2-K
La gripe H3N2 no es nueva: circula todos los años, pero su comportamiento puede variar. En esta ocasión, la variante conocida como H3N2-K presentó cambios genéticos que le permitieron evadir parcialmente la inmunidad previa y propagarse con mayor facilidad.
“Tuvo algunos cambios genéticos y generó un virus mutado, con más transmisibilidad y vinculado a casos más graves”, explicó la especialista. Este escenario ya se reflejó en el hemisferio norte, donde la cepa predominó y sorprendió por su impacto.
Qué tan efectiva es la vacuna en la Argentina
Aunque la vacuna local no fue diseñada específicamente para esta subvariante, Bodanowicz aclaró que sigue siendo una herramienta clave: “Podemos decir que tiene un 50% de utilidad para prevenir internación y casos graves”.
Ese porcentaje, lejos de ser menor, resulta fundamental en los grupos más vulnerables, donde la gripe puede derivar en complicaciones severas. “Si logramos una buena vacunación en tiempo y forma en esa población, es una buena protección”, remarcó.
Quiénes deben vacunarse
Los especialistas coinciden en que la prioridad está en los grupos de riesgo: niños menores de dos años, embarazadas, adultos mayores de 65, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.
En estos casos, la vacunación no solo reduce la probabilidad de contagio, sino que disminuye significativamente el riesgo de hospitalización y muerte, especialmente frente a variantes más agresivas como la H3N2-K.
Sobre el final de la entrevista, la infectóloga alertó sobre el impacto de los movimientos antivacunas, que generan dudas en la población. “El trabajo de informar con datos científicos es la mejor herramienta contra la desinformación”, cerró.
- 1
En pocos días, aparecieron muertas cinco tortugas marinas en las playas de la costa
- 2
Cuatro tipos de medicamentos que consumimos y podrían aumentar el riesgo de demencia
- 3
Quién es la joven rubia de las cámaras: la duda que sigue abierta a dos meses de la muerte del anestesista Zalazar
- 4
Una “máquina del tiempo” predice que la energía eólica y la solar cubrirán casi la mitad de la electricidad mundial en 2050