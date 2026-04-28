Ola polar y gripe: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis necesitan según cada caso

La infectóloga Elizabeth Bodanowicz explicó en LN+ cuáles son los grupos de riesgo y cómo está la situación de la variante H3N2 en el país
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En medio de la ola de frío y el aumento de los cuadros respiratorios, los especialistas insisten en la importancia de reforzar la vacunación como principal herramienta de prevención. En LN+, la infectóloga Elizabeth Bodanowicz remarcó que es clave no postergar la aplicación de las dosis disponibles, especialmente la antigripal, la vacuna contra el Covid-19 y la destinada a prevenir la neumonía, en particular en los grupos de riesgo.
Además, la experta advirtió que existen otras inmunizaciones recomendadas para personas con enfermedades de base que todavía no están ampliamente disponibles en todos los vacunatorios, como las destinadas al herpes zóster y al virus sincicial respiratorio.
Vacuna antigripal: quiénes deben vacunarse
- Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola.
- Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.
- A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica.
- Embarazadas: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación.
- Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.
- Personal Estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado.
- Personal de salud: una dosis anual.
El avance de la variante H3N2 K
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que este año se anticipó la campaña antigripal debido al avance internacional del subclado K de la influenza H3N2, variante que presenta mayor transmisibilidad en el hemisferio norte y Europa.
Qué es la gripe H3N2
La influenza H3N2 es un virus respiratorio que causa gripe. Se transmite fácilmente y puede provocar cuadros leves a graves, especialmente en personas vulnerables. El subclado K -también nombrado en reportes como J.2.4.1- es una variante reciente que se está expandiendo en Argentina.
En nuestro país, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más precoz de su circulación estacional.
Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña 2026 busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K puedan ocasionar en el sistema sanitario.
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