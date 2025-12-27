LA NACION

Alerta por tormentas severas en varias provincias: así estará el clima este sábado, según el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulaciones de agua de entre 80 y 120 mm; la inestabilidad se extendería hasta el domingo; fuertes ráfagas de viento en la Patagonia

Rige el alerta amarilla en varios puntos de la Argentina
Rige el alerta amarilla en varios puntos de la Argentina

Luego de el ingreso de un frente frío por la Patagonia, la presión en la zona central del país tendrá un descenso brusco que derivará en fuertes tormentas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia afectaría a 17 provincias.

Además del agua, para el sur del país se esperan fortísimas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h. El agua empezará a caer de manera copiosa en el área central del país desde las primeras horas de la tarde.

Las tormentas tendrán su epicentro en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y San Luis. Para esas regiones rige el alerta amarilla.

En el Norte y el Litoral de la Argentina el panorama será bastante parecido. En esas áreas se esperan acumulados de agua que oscilarán entre los 80 y los 120 mm.

Pese a que la caída de agua será el sello distintivo durante el mayor tiempo de la jornada, en los intervalos prevalecerán los cielos despejados y un importante valor térmico, que en ningún caso se ubicará por debajo de los 25° C.

Para el domingo las condiciones previstas por el SMN son de inestabilidad y viento, aunque con un marcado descenso de las lluvias.

