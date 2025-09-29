Alerta por tormentas y vientos fuertes para este lunes 29 de septiembre: las provincias afectadas

Tras varios días de sol pero con térmica fresca, la primavera parece instalarse esta semana. Para este lunes 29 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada templada, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24 °C, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, advirtió por tormentas y vientos fuertes en distintos puntos del país.

Según el organismo, rige una alerta amarilla por tormentas en Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe, con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros. También se prevé abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En paralelo, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que también podrían superar los 90 km/h.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, quedarse en el interior del vehículo.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a su casa.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense. Este lunes 29 de septiembre el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y la temperatura rondará los 20 grados.

Tras un descenso de aire templado este domingo por la noche, la mínima comenzó en los 18 grados y se prevé que la máxima alcance el pico pronosticado de 24°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El tiempo se presentará sin lluvias, los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 88% y la visibilidad será buena. Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán de forma similar.

A la noche, la térmica rondará los 19 grados, con pocas probabilidades de lluvias (un 10%), lo que marcará un cierre cálido y el comienzo de una semana con un leve ascenso de las temperaturas con respecto a las jornadas anteriores. Según el pronóstico, los próximos días se mantendrán de forma similar, con mínimas cercanas a los 13ºC, máximas de 24ºC y una marcada amplitud térmica, pero sin previsión de lluvias.