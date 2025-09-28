Miramar: una mujer saltó desde una avioneta, no se le abrió el paracaídas y murió tras impactar contra el suelo

Una mujer de 52 años murió este domingo por la tarde en Miramar tras lanzarse desde una avioneta y sufrir la falla del paracaídas. El accidente ocurrió a las 14 cerca del aeroclub local, en el kilómetro 5,5 de la ruta 77

Según confirmó 0223, la víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, quien tenía experiencia en la actividad y formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Testigos señalaron que el equipo que utilizaba no era el habitual y habría presentado desperfectos, lo que impidió la apertura del paracaídas y provocó su muerte. El cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines.

Personal de emergencias y efectivos del Destacamento Las Flores intervinieron en el lugar, mientras que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, dispuso el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas para su posterior peritaje. También se trasladó a la comisaría a participantes de la jornada de actividades.

Una de las tomas de los saltos en paracaídas que solía realizar la víctima y que compartió en sus redes sociales

Las primeras actuaciones judiciales incluyeron además la orden de realizar la autopsia el lunes en la morgue judicial. En sus redes sociales, Back solía compartir imágenes de sus vuelos y saltos.

Minutos antes de las 18.30, el aeroclub de Miramar emitió un comunicado con respecto a lo sucedido. “El Aero club Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo de Miramar en el día de la fecha, en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, dice el escrito en los primeros párrafos.

“Es importante destacar que el Aero club Miramar no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”, aclara. Y concluye: “Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”.

Antecedente

Un caso similar ocurrió en junio de 2023 en la localidad bonaerense de Lobos, donde Héctor Vaccaro, de 61 años, perdió la vida tras realizar un salto en paracaídas. El hombre, que era directivo de AySA, participaba de una práctica cuando el dispositivo no se abrió correctamente y terminó cayendo al vacío.

La víctima había iniciado un curso de paracaidismo y realizaba la cuarta clase de un total de siete. Según relataron en la escuela donde se entrenaba, Vaccaro se desestabilizó en el aire y no pudo accionar el paracaídas principal. El sistema de emergencia tampoco respondió como estaba previsto y derivó en la fatalidad.

Héctor Vaccaro participaba de una práctica cuando el dispositivo no se abrió correctamente y terminó cayendo al vacío.

Su hija Bianca contó que, de acuerdo con lo explicado por los instructores, un elemento que debía liberarse para que el paracaídas auxiliar se desplegara se habría enredado en el cuerpo de su padre.

Apasionado por los deportes de riesgo, Vaccaro ya había probado el paracaidismo en 2022. Esa experiencia lo llevó a inscribirse en un curso formal y a viajar desde su casa en Villa Devoto cada vez que debía asistir a las clases en Lobos. En sus redes sociales había dejado registro de esa afición, junto a fotos de buceo y navegación.