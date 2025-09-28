Estudiantes de una escuela privada fueron repudiados por cánticos antisemitas durante el viaje de egresados

Los estudiantes del último año de secundaria de la escuela Humanos, ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense, fueron repudiados por cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartieron con alumnos de la ORT. En las imágenes, además, aparece el coordinador de la empresa Baxtter y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores.

El video data del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conoció este domingo luego de que el usuario de X Dani Lerer lo compartiera en su cuenta. “Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los adolescentes a bordo del micro con doble piso.

Consultado acerca del contenido, Lerer indicó a LA NACION que no fue compartido por los alumnos en las redes sociales, sino que se lo enviaron a él directamente. Destacó la presencia del papá acompañante del grupo, a quien se lo puede ver arengando desde la primera fila, del lado izquierdo del transporte.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz" pic.twitter.com/lcuLp0rU00 — Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025

El video también fue repudiado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. “Repudiable, Fin”, escribió.

El comunicado de la escuela Humanos

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la escuela Humanos, cuyo lema es “20 años construyendo personas más humanas”, expresó: “Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

Y continuó: “De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes". Respecto a los cánticos antisemitas, indicó que no representan en absoluto los valores de su escuela, “basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”.

En la misma línea, anticipó que se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmó su compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva.

Sobre el final del anuncio, afirmó que tomó contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), “institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”, sumó y concluyó: “Renovamos así nuestro compromiso contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”.

Qué dijo la empresa Baxtter

“Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”, escribió la empresa de viajes de egresados Baxtter en las historias de su cuenta de Instagram.

El comunicado que emitió Baxtter, la empresa de viajes de egresados

Al mismo tiempo, completó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.