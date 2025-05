Alertan sobre una “catástrofe educativa” en Santa Fe: solo 1 de cada 4 chicos de primaria lee bien

El Gobierno de Santa Fe informó los resultados de sus propias evaluaciones de lectura. Y lo calificaron como “una catástrofe educativa”: solo uno de cada cuatro alumnos de segundo grado lee bien.

“Tenemos 4500 chicos que no saben leer y 15.000 que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez”, precisó José Goity, el ministro de Educación quien anunció, a su vez, un programa remedial.

Se trata de la primera evaluación santafesina de fluidez lectora que se realizó en noviembre del año pasado en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia a 50.402 alumnos de segundo grado, alcanzado un 95% de asistencia. “Son complementarias a la prueba nacional. La vocación de nuestro gobierno es medir y tomar decisiones en torno a la evidencia”, explicó a LA NACION Goity.

En este caso, la evaluación fue censal. A diferencia de las Pruebas Aprender Alfabetización, cuyos resultados el gobierno nacional difundió la semana pasada, en donde fue una prueba muestral y a alumnos de tercer grado. “El resultado es nominal, le estamos comunicando sus resultados a los directores y supervisores de cada escuela, pero a su vez tenemos los datos de los chicos y por lo tanto podemos intervenir antes de tercer grado. Nuestro objetivo es que ningún chico termine tercer grado sin estar alfabetizado”, afirmó Goity.

Y agregó que la evaluación que llevaron a cabo en la provincia es de fluidez lectora mientras que la nacional abordó también otros aspectos.

Según revelaron los datos nacionales, menos de la mitad de los alumnos argentinos de tercer grado alcanza la habilidad lectora esperable para ese nivel y uno de cada 10 chicos no sabe leer. Apenas el 45% de los estudiantes alcanzó el grado de alfabetización esperado al finalizar el primer ciclo de la escuela primaria. Santa Fe quedó ubicada como una de las tres provincias que registró el mayor porcentaje de estudiantes que no logra leer textos simples.

Las pruebas santafesinas se enmarcan, a su vez, en el Plan de Alfabetización de la provincia. Como parte de la política federal que impulsa la administración de Javier Milei para atacar esta problemática, cada jurisdicción presentó su propio programas. Algunos especialistas apuntan justamente que no se establecieron criterios claros, ni objetivos comunes, es decir que no está acordado y definido a nivel nacional a qué nivel de lectura deben llegar los alumnos en primaria, ni cómo lo van a evaluar.

De acuerdo a los resultados santafesinos, el 38,8 % de los estudiantes (19.534) de segundo grado evaluados tiene un perfil pre-lector principiante 1 que implica que no logran leer palabras, ni siquiera sencillas y familiares, o pueden leer algunas pero no alcanzan a más de 22 en un minuto. Un 36 % (17.765) tiene perfil de principiante 2: aún silabea en la mayor parte, por lo cual la lectura sigue siendo lenta (lee entre 23 y 31 palabras y 20 y 26 pseudopalabras en un minuto). Y el 25,2 % (12.256) alcanza nivel intermedio fluido, algunos presentan menor incidencia del silabeo, mientras que lo que alcanza el mayor nivel cuentan con un buen nivel de lectura para segundo grado, pueden leer 51 o mas palabras.

Resultados de las Evaluación Santafesina de Lectura

“Alrededor de 19.000 chicos y chicas con dificultades severas en lectoescritura, y esto es el resultado de la degradación de la educación en los últimos 20 años”, planteó Goity.

Al contar con resultado nominales, el funcionario remarcó que tienen identificados a los chicos que están en cada nivel por lo que aplicarán diferentes estrategias de abordaje. “Sabemos que podemos revertir esta situación”, prometió.

el ministro de Educación José Goity que presentó ayer los resultados junto a la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro en el Salón Blanco de la sede de Gobernación de Rosario Ministerio de Educación Santa Fe

Como parte de su plan Raíz, la gestión provincial decidió avanzar con el Programa de apoyo a la alfabetización plena para 3° Grado y habrá además ateneos didácticos en escuelas priorizadas. “Vamos a iniciar con aquellos que no saben leer y escribir con tutorías personalizadas de 20 minutos dos veces por semana en el ámbito escolar. Y a su vez daremos capacitaciones a docentes de manera virtual; y materiales didácticos para 210.000 docentes y alumnos”, dijo el ministro.

Una vez más, los datos muestran que es mayor el impacto negativo en los sectores sociales más vulnerables. El 58% de los alumnos de nivel socioeconómico bajo es de perfil principiante 1 y prelector, mientras que en el nivel socioeconómico medio baja al 29% y llega al 13% en el nivel socioeconómico alto, donde el perfil de lector intermedio y fluido alcanza el 44% mientras que en los sectores más vulnerables apenas el 13%.

Los resultados de la Evaluación Santafesina de Lectura también mostraron que el impacto negativo es mayor en los sectores sociales más vulnerables Minsiterio de Educación de Santa Fe

“Nos debe interpelar profundamente porque no se justifica que ningún chico de la provincia no sepa leer y escribir. Tampoco podemos aceptar ni quedarnos pasivos ante un conjunto de chicos que no llegan a un estándar mínimo de lectura”, afirmó Goity, que presentó ayer los resultados junto a la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro en el Salón Blanco de la sede de Gobernación de Rosario.