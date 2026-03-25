Cinco carreras de la UBA que se destacan en el Ranking QS

Año tras año, la Universidad de Buenos Aires (UBA) demuestra su calidad en materia académica nacional e internacional. Así lo evidenció una vez más al sumar un nuevo reconocimiento en la edición 2026 del Rankings QS por temática, que posicionó cinco de sus carreras dentro del top 50 del mundo.

En esta oportunidad, la universidad nacional mantuvo un desempeño destacado dentro del área de Artes y Humanidades, con cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo y 12 dentro del top 100. De esta forma, Lenguas Modernas se posicionó como la mejor, en el puesto 22 (una mejora respecto del año anterior, en donde había llegado al 32 que ocupó en 2025); seguida por Ingeniería en Petróleo, en el puesto 35; Derecho, en el 34; Antropología, en el 43; e Historia del Arte, en un rango 26-50.

En cuanto al top 100, las áreas de Arquitectura, Historia, Comunicación y Medios y Veterinaria se ubicaron todas en el puesto 51; mientras que Política y Estudios Internacionales llegó al lugar 99; Sociología, al 64; y Arte y Diseño, al 74.

La UBA es la única institución del país con carreras dentro del top 50. Santiago Oróz

Como líder de la región —al ser la única institución del país con disciplinas dentro del top 50 global—, la UBA concentró cerca de un tercio de las 134 apariciones argentinas y lidera en 42 áreas de conocimiento. El país conserva, además, 18 presencias dentro del top 100 global —igual que el año anterior— y seis en el top 50, una menos que en la edición 2025.

El ranking internacional evalúa más de 21.000 programas académicos de 1900 universidades en más de 100 países y analiza 55 disciplinas agrupadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En esta edición, la UBA también amplió su presencia con la incorporación de nuevas áreas como Estadística e Investigación Operativa, Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales, por lo que desde la institución marcaron que con evaluación en 48 de las 55 disciplinas, “la universidad reafirma una presencia transversal en la producción de conocimiento a escala global”.

El top 10 de universidades

Hace pocos meses, la UBA ya había ingresado a otro ranking de la misma consultora internacional. En esa oportunidad, el QS World University la había ubicado dentro de las 10 mejores universidades del mundo en 2026.

La UBA también se ubicó entre las mejores universidades del mundo.

La clasificación fue liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidad de San Pablo y por la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil. La UBA se ubicó en el puesto número 10, igual posición que había ocupado el año anterior.

Además, hubo 12 universidades argentinas entre las 100 mejores, aunque solo la UBA se encuentra entre las 20 primeras. De todas formas, quienes impulsan esta medición internacional advirtieron que los recortes de presupuesto y la inflación erosionaron la capacidad de las universidades argentinas, mostrando un impacto particularmente en los trabajos de investigación que se producen en el ámbito académico.

El documento sostiene que la UBA sostuvo su posición, “conservando su sólida reputación académica y entre los empleadores (segunda a nivel regional en ambos aspectos)”, dice el texto. Y agrega: “Sin embargo, las universidades argentinas tienen dificultades con la producción investigadora, mientras que, por el contrario, los recursos docentes son uno de sus puntos fuertes”, se explica.