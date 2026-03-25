Estas son todas las universidades argentinas que lograron entrar al ránking QS.

En una nueva edición del ranking QS que mide la calidad de universidades de todo el mundo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse con cinco carreras entre las 50 mejores.

Además, otras quince universidades argentinas aparecieron en el ranking confeccionado por la consultora Quacquarelli Symonds.

El ranking, que evalúa más de 21.000 programas académicos de 1900 universidades en más de 100 países, analiza 55 disciplinas agrupadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En esta última edición, 16 instituciones argentinas sumaron 134 apariciones. De ese total, 43 posiciones mejoraron, 27 descendieron y 44 se mantuvieron estables respecto al ránking anterior. Las 20 restantes corresponden a nuevas incorporaciones.

La Universidad Nacional de La Plata se posiciona como la segunda institución argentina con mayor presencia, con 25 disciplinas ranqueadas. El podio albiceleste lo completa la Universidad Nacional de Córdoba, con 18 entradas, que muestran avances en las áreas generales de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Administración.

El podio albiceleste lo completa la Universidad Nacional de Córdoba, con 18 entradas, que muestran avances en las áreas generales de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Administración. Facebook

También se registran nuevos ingresos al top 100: la Universidad Torcuato Di Tella, con la disciplina Estudios Internacionales en el puesto 100, y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), con Teología, Divinidad y Estudios Religiosos en el rango 51-100.

Por su parte, la Universidad Austral se mantiene como la institución de gestión privada que lidera en más disciplinas en la Argentina, con ocho años consecutivos de liderazgo en Derecho y Medicina, cinco en Negocios y Management y tres en Filosofía. En el área de negocios, logró superar a la UBA, ubicándose en el puesto 131 a nivel global.

También se registran nuevos ingresos al top 100: la Universidad Torcuato Di Tella, con la disciplina Estudios Internacionales en el puesto 100, y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), con Teología, Divinidad y Estudios Religiosos en el rango 51-100. Kralicek

El ránking mundial también reconoce a la Universidad de Palermo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de San Andrés, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de Belgrano (UB).