Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

Medio sistema solar desfilará con tal elegancia en el amanecer del 12 de agosto, que hasta un par de planetas parecerán “besarse” al alba. Enormes, descomunales, ancestrales bolas de gas y roca a las que llamamos planetas, se verán a simple vista poco antes de que el sol del próximo martes asome formando una extraña alineación entre las estrellas, para la que bien vale la pena madrugar o trasnochar. Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus serán protagonistas. Y hasta los lejanos Urano y Neptuno se mezclarán en este baile planetario. Pero antes de contar el final de la película, vamos por el principio.

Hay cinco planetas que se pueden ver a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En realidad hay uno más, la Tierra, pero nadie se sorprende al verla. Lo que sí es llamativo es encontrar a los integrantes de este quinteto entre las estrellas. No suele suceder que se vean todos juntos, de hecho ya encontrarse con dos o tres al mismo tiempo es todo un espectáculo. Pero al amanecer del martes 12 se verán, no uno, ni dos, ni tres, sino ¡cuatro planetas a simple vista! Y un par más con telescopio. Casi todo el sistema solar dirá presente y los dos más brillantes estarán a punto de tocarse.

En realidad, solo un planeta estará ausente y esto porque se verá al inicio de la noche. Ríos de tinta de ciencia ficción se han escrito sobre Marte, el planeta rojo, el dios de la guerra romano. Y será Marte el que brille en el cielo apenas oscurezca, pero se ocultará por el oeste poco antes de las 22 demasiado temprano como para sumarse a la esperada alineación.

Solo un planeta estará ausente: Marte

Hablando de alineación, es el momento de aclarar lo que sí estará alineado y lo que no lo estará. Lo que comúnmente se conoce como alineación, no lo es. En pocas palabras, no es que los planetas formen una línea recta en el espacio, sino que parecen formar una línea curva en la bóveda nocturna. A eso se hace referencia en los títulos como alineación. Pero además de esa alineación aparente, en la madrugada del 12 de agosto habrá ¡una alineación verdadera!

Amenazamos párrafos arriba que dos planetas se iban a “besar” o a “tocar”: no era un exceso de moral puritana, sino una metáfora de la gran cercanía aparente que mostrarán Venus y Júpiter en el cielo. Eso sí será una línea recta en el espacio, en un extremo el gigante Júpiter, luego sobre esa línea imaginaria el brillante Venus y en el otro extremo la Tierra. Sobre ella, nosotros, observando esa alineación como dos planetas casi juntos, ya que ambos están sobre la línea de visión que parte desde nuestros ojos.

Entonces, ahora sí, ¿cómo será la alineación aparente y la real, es decir, todos los planetas que se verán al amanecer? El sol asomará 7.36 en Buenos Aires (mientras más al sur y más al oeste de la ciudad amanecerá más tarde) y, antes de que su brillo borre el firmamento, se verá a simple vista el siguiente desfile planetario: de oeste a este, primero el planeta de los anillos, Saturno, muy cerca de una Luna que dejó de ser llena hace poco y va rumbo a cuarto menguante; luego hacia la derecha, debajo de las Tres Marías y no muy arriba del horizonte, casi abrazándose entre sí Júpiter y Venus, y por último sobre el este, anticipando la salida del sol, el pequeño Mercurio.

El espectáculo desaparecerá a medida que el Sol pinte de luz el cielo, pero será visible a partir de las 6.35, momento en que el dios mensajero de los romanos, Mercurio, asome por el horizonte para completar el cuarteto planetario observable a simple vista. Un espectacular despliegue de medio sistema solar, pero que esconde un par de secretos.

No es que los planetas formen una línea recta en el espacio, sino que parecen formar una línea curva en la bóveda nocturna

Para quienes cuenten con un telescopio, podrán ver una cuarta parte más del sistema solar, los dos planetas más lejanos, Urano y Neptuno. Este último, dios romano de los mares, se observará muy cerca de Saturno y el único dios griego en este baile, Urano, se ubicará a mitad de camino entre las parejas de Saturno con Neptuno y Venus con Júpiter.

Así, las estrellas que durante milenios iluminaron el universo estarán dominadas por los dioses más importantes del Olimpo. Un despliegue planetario que quizá solo tenga algún sentido si salimos a contemplarlo al amanecer.