Alivio: declaran contenido el incendio que acorraló a Cholila, pero el clima mantiene en vilo a los brigadistas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El incendio forestal que el 21 de enero sobrepasó los límites del Parque Nacional Los Alerces hacia jurisdicción provincial y consumió más de 15.000 hectáreas en Villa Lago Rivadavia y alrededores, fue declarado contenido por la Secretaría de Bosques chubutense.

“La decisión se basa en que no se registra avance del fuego ni actividad en cercanías del perímetro. Si bien persisten puntos calientes en sectores internos (islas de vegetación, áreas de turba y bosque de lenga) estos se encuentran dentro del área ya afectada y están siendo intervenidos por las brigadas. El personal continúa trabajando con recorridos y observación para detección de puntos calientes, tareas de enfriamiento y consolidación de líneas”, indicaron desde el Servicio de Manejo del Fuego provincial.

Luego de iniciarse, un incendio forestal atraviesa cinco estados: activo, circunscripto, contenido, controlado y extinguido. Contenido implica que se detuvo el avance del fuego en su frente, mientras que controlado significa que las fajas cortafuegos han quedado establecidas definitivamente, ancladas y aseguradas. Cuando el incendio está controlado, se considera que no hay posibilidad de rebrotes.

El turismo regresó este fin de semana largo al parque Los Alerces

Actualmente hay unas 60 personas destinadas al operativo de combate del fuego. En relación al estado del incendio, desde el Comando Unificado destacaron que si bien permanece en estado contenido, esa situación se puede revertir por condiciones meteorológicas adversas.

Las intensas precipitaciones de la semana pasada, que incluso cayeron en forma de nieve en diversas cumbres de la zona de Cholila, representaron un antes y un después en el combate del incendio que comenzó a principios de diciembre en el parque Los Alerces por la caída de un rayo y que se propagó de manera explosiva a partir del 5 de enero.

A partir del 21, se propagó hacia jurisdicción provincial. Luego de traspasar el límite norte del parque, las llamas rodearon Villa Lago Rivadavia y arrasaron con miles de hectáreas, especialmente en las zonas altas de las montañas, donde los pobladores de la zona de Cholila poseen sus veranadas (espacios donde los animales se alimentan y pasan el verano).

La llegada de las lluvias, según explicaron desde Parques Nacionales, favorecieron el descenso de las temperaturas y el aumento de los valores de humedad relativa en los ambientes afectados, con un impacto positivo sobre los sectores activos del incendio. Esto también permitió este fin de semana la reapertura total de la ruta 71 y de los accesos a las prestaciones turísticas de la zona norte del parque Los Alerces, donde se quemaron más de 16.000 hectáreas, que permanecían cerradas desde principios de enero.

Ante la preocupación de los prestadores turísticos por una temporada de verano “muy floja”, ayer el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, y el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, convocaron a los concesionarios del área protegida a sumarse a la iniciativa Proyección Alerces 2026, “con la finalidad de generar agendas de trabajo para el corto plazo”.

Según señalaron desde la APN, Alvarez entregó a los concesionarios la resolución por la que, en el contexto de la emergencia, se exime del pago del canon anual para el período 2025/2026, y se reconoce su rol estratégico como prestadores de servicios turísticos que motorizan el desarrollo local con sus inversiones y trabajo constante.

“En los momentos de crisis es vital que todos trabajemos en una misma dirección para potenciar las capacidades y recursos, enfocando en la seguridad de las personas y sus bienes, y una vez superada la contingencia reconstruyendo el destino turístico con proyección positiva”, dijo Álvarez.

Además de la reapertura de diferentes sendas de trekking, desde el viernes pasado se encuentran habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, mientras que en los ríos Arrayanes y Rivadavia se volvió a permitir el uso de embarcaciones sin motor. En tanto, los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes continúan cerrados preventivamente, hasta que se realicen las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Durante el fin de semana largo, algunos turistas regresaron al parque Los Alerces, aunque los prestadores turísticos advirtieron que la ocupación no superó el 25%, especialmente en los campings. También hubo cierto movimiento turístico en El Hoyo y Epuyén, localidades de la comarca andina que sufrieron el gran incendio forestal iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada.

Además de los daños ambientales provocados por los incendios, los distintos destinos de la cordillera chubutense se enfrentan ahora a la reconstrucción social y económica.