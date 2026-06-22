Allanan dos departamentos de Jesica Cirio y Elías Piccirillo; renunció el primer ministro inglés Keir Starmer

Adrián Ravier se prepara para debutar como vocero de Milei. Se reúne hoy con Manuel Adorni, que fue corrido del rol de comunicador en medio de la polémica por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La asunción formal del diputado va a tener lugar más adelante, pero el Gobierno podría convocar a una conferencia de prensa esta misma semana en la que va a debutar en el cargo el nuevo vocero.

La Justicia allanó dos domicilios de Jesica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de los videos de los dólares. Los allanamientos fueron en Palermo y en Banfield. La causa en la que se investiga si Martín Insaurralde se enriqueció en forma ilícita incorporará las filmaciones difundidas por LA NACION, y se harán peritajes para estimar el monto del dinero exhibido en los cajones del vestidor del exintendente de Lomas de Zamora.

Renunció el primer ministro del Reino Unido. Keir Starmer anunció que dejará el liderazgo del gobernante Partido Laborista y seguirá como jefe de gobierno interino hasta que la fuerza política elija a un nuevo líder en las próximas semanas. Durante el anuncio, Starmer, que se convierte en el sexto primer ministro británico en abandonar prematuramente el cargo en la última década, admitió haber perdido el respaldo necesario en su propio partido.

Colombia tiene nuevo presidente. Abelardo de la Espriella, candidato outsider de la ultraderecha, se impuso en la segunda vuelta sobre el oficialista Iván Cepeda con una diferencia de menos de 200 mil votos. El nuevo gobierno asumirá funciones el 7 de agosto y hasta el 2030. Milei felicitó a de la Espriella: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, posteó el argentino.

Multitudinario banderazo en Dallas en la previa del partido de Argentina. La convocatoria reunió a miles de hinchas a pesar de las temperaturas muy elevadas, que llegaron a casi 40°C. La Scaloneta, que viene de ganarle a Argelia, juega hoy a las 14 contra Austria, que superó 3 a 1 a Jordania en la primera fecha. A las 18, Francia-Iraq. Desde las 21, Noruega-Senegal. Y luego a las 23, Jordania-Argelia.

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