escuchar

Momentos de gran tensión se vivieron este lunes en la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, luego de que un niño de cinco años, con autismo, se cayera a un pozo ciego, en un jardín de infantes. Afortunadamente, el menor logró ser rescatado por los bomberos y resultó ileso tras un hora d estar atrapado bajo tierra. “Gracias a dios mi hijo está vivo”, expresó la madre del chico.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el Jardín de Infantes Nº 916, cuando Francesco, un niño de cinco años que caminaba por el patio se cayó a un pozo ciego. “Es impensado que pase algo así en el jardín de infantes, el lugar más seguro para un hijo”, señaló Gabriela, la madre del niño, en diálogo con LN+.

“Me llamaron del jardín que por favor me acerque urgente. Por suerte ya había llegado la abuela que le estaba hablando al pozo. Mi hijo estaba abajo, se escuchaba que lloraba y me pedían que por favor no me acercara porque se iba a alterar”, reveló la mujer.

“Él estaba sostenido de una cuerda que le habían hecho las maestras. Estaba tranquilo, dentro de todo, para lo que es su condición”, precisó la mujer en relación al estado de su hijo. “Se podría haber alterado o hundido peor, pero quedó sostenido hasta que, rapidísimo, llegaron los bomberos, que actuaron muy bien y lo pudieron rescatar”, completó Gabriela.

Tras ello, Francesco fue trasladado a un centro de salud donde fue asistido y sometido a una serie de análisis clínicos y de laboratorio. Si bien la madre explicó que su hijo resultó ileso, la mujer se mostró preocupada por el estado anímico.

“Está nervioso, no pudo dormir muy bien. Él no tiene mucho lenguaje y no puede poner en palabras lo que le pasó. Está angustiado y repite la misma situación: se cae de la cama y nos pide auxilio, que es más o menos lo que le pasó ayer. La única palabra que nos podía decir era auxilio”, precisó la mujer, quien tras lo ocurrido apuntó contra las autoridades municipales.

“Estamos muy angustiados y tristes. No nos llamó nadie del municipio como para preguntarnos cómo estábamos. No tuvimos más que las autoridades del jardín que nos acompañaron hasta el hospital. A la tarde vimos pasar los camiones para rellenar con tierra el pozo pero tuvo que pasar esta desgracia para que se haga lo que corresponde, porque el pozo estaba en el patio de los chicos”, concluyó la mujer.

LA NACION

Temas Almirante Brown