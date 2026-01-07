Motochorros quisieron robarle a una pareja de policías en Almirante Brown: se desató un tiroteo

Una oficial ayudante de la Policía Bonaerense de 28 años se encuentra internada en una clínica porteña, con la movilidad de sus miembros inferiores comprometida, luego de que motochorros la atacaran en un intento de robo ocurrido este fin de semana en la localidad de Malvinas Argentinas. La efectiva intercedió cuando vio que un par de delincuentes interceptó a su pareja, también miembro de la fuerza de seguridad provincial, para hurtarle las pertenencias. Hubo una balacera y ambos policías sufrieron heridas de bala.

El hecho tuvo lugar este sábado por la noche, poco antes de las 22, en el cruce de la Ruta 4 y la calle Pino, en esa ciudad del municipio de Almirante Brown. El sargento Ezequiel Guillén Ledesma, de 30 años, que trabaja en Lomas de Zamora pero estaba fuera de servicio, circulaba a bordo de su motocicleta Duke 350 junto a su hijo de 9 años cuando fue sorprendido por dos hombres en una moto que lo obligaron a detener la marcha.

“Durante el asalto, los atacantes advirtieron que la víctima portaba su arma reglamentaria, la cual fue sustraída, y abrieron fuego, provocándole heridas de arma de fuego en ambas piernas”, informaron las fuentes consultadas por LA NACION y añadieron que el niño no sufrió herida alguna.

La oficial ayudante Agostina Medina, pareja del efectivo, presenció la escena desde el Volkswagen Gol Trend negro que conducía justo detrás de Ledesma y entonces decidió identificarse como policía e intervenir para disuadir a los asaltantes. Tras descender del auto, la mujer comenzó a disparar con su pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder Ultra Compact Pro. Los delincuentes respondieron y se produjo una balacera hasta que los motochorros huyeron con el arma del sargento.

En el tiroteo, el policía recibió dos disparos, uno en cada pierna, y Medina sufrió el impacto de cinco proyectiles. Informados de lo sucedido, al lugar del hecho arribaron efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown quienes trasladaron a sus colegas al Hospital Lucio V. Meléndez, ubicado en Adrogué.

Según pudo saber LA NACION, Medina recibió disparos en uno de los glúteos, en la espalda, en las piernas y en la mano izquierda, por lo que las autoridades médicas decidieron intervenirla quirúrgicamente. Durante la operación, los especialistas notaron que algunas esquirlas habían alcanzado la columna vertebral de la mujer, lo que afectaría la movilidad de sus piernas.

Si bien no tiene riesgo de vida, la oficial fue derivada luego a la Clínica Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, donde volvieron a intervenirla quirúrgicamente para descomprimir la zona de la médula y quedó a la espera de la evaluación de un equipo de columna. Aunque hasta el momento la movilidad de las piernas de la oficial sigue sin responder, los especialistas no descartan que con tratamiento se pueda recuperar. El compañero de Medina, en tanto, se encuentra en recuperación en la Clínica Modelo de Lanús.

El caso quedó a cargo de la UFI N.º 3 descentralizada del departamento judicial de Lomas de Zamora, al mando del fiscal Juan Manuel Baloira, que ordenó que se despliegue un operativo de búsqueda de los ladrones, con intervención de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y la DDI Lomas de Zamora. Además, dispuso que se analicen las cámaras de seguridad públicas y privadas. En los registros se observa a los agresores movilizándose en una motocicleta sin patente visible, con cascos oscuros.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que ambos efectivos están recibiendo el acompañamiento de las autoridades de la cartera.