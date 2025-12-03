Alparamis: todas las actividades navideñas para disfrutar con los más chicos

La tienda de libros, decoración y artículos para niños y adolescentes Alparamis cuenta con diversas actividades navideñas para disfrutar con los más chicos, algunas gratuitas y otras con costo y reserva previa que se pueden aprovechar en la víspera de las Fiestas de Fin de Año.

Las actividades para chicos en Alparamis en la víspera de la Navidad

En el sitio oficial de la firma se encuentran detallados los paseos y actividades que se pueden realizar, algunos vigentes desde el mes de noviembre, con sus respectivos horarios y descripciones.

Todas las actividades navideñas para disfrutar con los más chicos en Alparamis

Desayuno con Papá Noel : del 8 de noviembre al 14 de diciembre, los sábados, domingos y feriados, a las 9.30 horas; del 16 al 23 de diciembre, todos los días, a las 9.30 horas. La actividad es con reserva previa y cuesta $50.000.

: del 8 de noviembre al 14 de diciembre, los sábados, domingos y feriados, a las 9.30 horas; del 16 al 23 de diciembre, todos los días, a las 9.30 horas. La actividad es con reserva previa y cuesta $50.000. Viaje Mágico al Polo Norte : Alparamis ofrece la posibilidad de ir a la casa de Papá Noel del Polo Norte en un vuelo mágico. Se trata de una experiencia inmersiva para toda la familia, es con reserva previa para disfrutar en familia, con un máximo de seis personas. Los menores deben ir acompañados por, al menos, un adulto. El costo de la experiencia es de $52.000. Duración: 20 minutos. Se puede reservar para diciembre y enero.

: Alparamis ofrece la posibilidad de ir a la casa de Papá Noel del Polo Norte en un vuelo mágico. Se trata de una experiencia inmersiva para toda la familia, es con reserva previa para disfrutar en familia, con un máximo de seis personas. Los menores deben ir acompañados por, al menos, un adulto. El costo de la experiencia es de $52.000. Duración: 20 minutos. Se puede reservar para diciembre y enero. Momentos mágicos : los niños pueden disfrutar del correo mágico, donde dejan su carta y viajan directo al taller de Santa. La actividad gratuita, del 1 de noviembre al 8 de diciembre, los viernes, sábados y domingos, de 15 a 20 horas; y sábados y domingos, de 11 a 13 horas. Del 10 al 23 de diciembre: todos los días, de 11 a 13 horas y de 15 a 20 horas.

: los niños pueden disfrutar del correo mágico, donde dejan su carta y viajan directo al taller de Santa. La actividad gratuita, del 1 de noviembre al 8 de diciembre, los viernes, sábados y domingos, de 15 a 20 horas; y sábados y domingos, de 11 a 13 horas. Del 10 al 23 de diciembre: todos los días, de 11 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Árbol de los deseos : esta actividad invita a los niños a colocar un papel en el que escriban un deseo para luego colgarlo en el árbol. Es gratuito y solamente está disponible todos los días en los horarios de casa central.

: esta actividad invita a los niños a colocar un papel en el que escriban un deseo para luego colgarlo en el árbol. Es gratuito y solamente está disponible todos los días en los horarios de casa central. Papá Noel prende el árbol: los niños podrán apreciar un show de luces y música con los personajes mágicos, en el frente del local de Olivos. Del 1 de noviembre al 8 de diciembre: viernes, sábados, domingos y feriados, a las 20.30 horas. Del 10 al 23 de diciembre: todos los días, a las 20.30 horas, excepto el lunes 15 de diciembre. Actividad gratuita.

Los días y horarios de cada actividad navideña en Alparamis Gentileza Alparamis

Dónde queda Alparamis

Para pasear o comprar artículos navideños, de decoración del hogar, libros, juegos y juguetes para diferentes edades, accesorios, aromas y velas, instrumentos y vajilla, es posible visitar el local central o las sucursales.

Los horarios y actividades en Alparamis Gentileza Alparamis

Alparamis (casa central): Av. del Libertador 2229, Olivos. De lunes a domingo, de 10 a 20:30 horas.

Galerías Pacífico: Av. Córdoba 550 - Local 120. De lunes a domingo, de 10 a 21 horas.

Palermo: Armenia 1784. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20 horas.

Tortugas Open Mall: ramal Pilar Km 36.5 - P.B. Local 9B. De lunes a domingo, de 10 a 22 horas.