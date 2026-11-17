El río Paraná mantiene niveles superiores a los umbrales de evacuación en distintos puertos del Litoral este martes 17 de noviembre, según el registro de la Prefectura Naval Argentina. El panorama combina estaciones sin variaciones, descensos leves y aumentos en algunos puntos, por lo que el comportamiento del río presenta diferencias a lo largo de su recorrido.

En Santa Fe, la medición de las 9 ubicó la altura en 5,83 metros, sin cambios respecto de las 6 y por encima de los 5,70 metros establecidos como nivel de evacuación. También se encuentran sobre esa referencia los registros de Reconquista, Goya, Esquina, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

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Cuál es la altura del Paraná en Santa Fe

El informe de Prefectura, generado este martes a las 10.26, señala que el Paraná permanece estacionario en el puerto de Santa Fe, con una altura de 5,83 metros. El valor supera en 13 centímetros el umbral de evacuación y en 53 centímetros el de alerta, fijado en 5,30 metros.

En Reconquista, el registro de las 8 fue de 5,61 metros, sin variaciones en las dos horas anteriores. Allí, la referencia de evacuación se encuentra en 5,30 metros, por lo que la medición está 31 centímetros por encima.

En tanto, en San Javier, sobre el río del mismo nombre, la altura alcanzó 7,88 metros a las 8, también sin cambios respecto del registro previo. En esa estación, el umbral de evacuación está establecido en 6,50 metros.

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Qué puertos siguen por encima del nivel de evacuación

En Goya, el Paraná registró 5,76 metros a las 10, seis centímetros por encima del umbral de evacuación de 5,70 metros. La altura se mantuvo estable respecto de las 8.

También permaneció estacionario en Esquina, donde la medición de las 10 fue de 5,46 metros, frente a una referencia de evacuación de 5,40 metros.

En los puertos entrerrianos, La Paz presentó una altura de 6,24 metros a las 10, sin cambios en dos horas y por encima de los 6,15 metros fijados como nivel de evacuación. En Hernandarias, el río se ubicó en 6,42 metros, también estable, con un umbral de 6 metros.

La ciudad de Paraná mostró un descenso de un centímetro entre las 8 y las 10: pasó de 5,71 a 5,70 metros. Aun con esa baja, continuó por encima de la referencia de evacuación, establecida en 5 metros.

En Diamante, la altura fue de 5,86 metros a las 10, sin variaciones respecto de las 8. El nivel de evacuación de esa estación es de 5,50 metros.

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Dónde crece el río y qué zonas permanecen en alerta

Entre los puertos que presentan aumentos aparece San Lorenzo, donde el Paraná alcanzó 5,32 metros a las 8, tras subir cuatro centímetros en dos horas. El registro supera el umbral de alerta de 5,20 metros, aunque permanece por debajo del de evacuación, de 5,70 metros.

En Victoria, la medición de las 10 marcó 4,66 metros, un centímetro más que a las 8. El parte identifica a esa estación en estado de alerta y crecimiento, con referencias de 4,60 metros para alerta y 4,90 metros para evacuación.

Por su parte, Barranqueras registró 6,23 metros a las 4, con un descenso de dos centímetros en dos horas. La altura sigue sobre el nivel de alerta de 6 metros y por debajo del de evacuación de 6,50 metros.

En Bella Vista, el río bajó un centímetro entre las 6 y las 8, hasta ubicarse en 6,14 metros. La estación permanece por encima de la referencia de alerta, fijada en 6 metros.

Más al norte, Corrientes presentó una altura de 6,36 metros a la medianoche, con una disminución de diez centímetros en 12 horas. En Paso de la Patria, el registro fue de 6,43 metros, tras bajar seis centímetros en diez horas. En ambos casos, el nivel de alerta es de 6,50 metros.

Entre los puertos que presentan aumentos aparece San Lorenzo

Cómo está el Paraná en Rosario y el tramo inferior

En Rosario, la medición de la medianoche ubicó al Paraná en 4,90 metros, con un aumento de seis centímetros en 12 horas. El valor quedó a diez centímetros del umbral de alerta, de 5 metros, y por debajo del nivel de evacuación de 5,30 metros.

En Villa Constitución, el río permaneció estable en 3,79 metros, frente a una referencia de alerta de 4 metros. Tampoco hubo variaciones en San Nicolás, con 3,44 metros, ni en Ramallo, con 2,95 metros, según los registros de la medianoche.

En el Delta del Paraná, el comportamiento fue dispar. San Pedro registró 2,28 metros, con una baja de seis centímetros en 12 horas, mientras que Baradero se mantuvo en 2 metros. En Zárate, el nivel subió ocho centímetros hasta 1,01 metros, y en Campana descendió veinte centímetros, hasta 0,40 metros.