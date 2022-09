Colegios tomados: alumnos del Lengüitas denunciaron hechos de violencia física y verbal durante el pernocte de ayer

Los hechos se suceden rápidamente. Los mensajes en redes y grupos de WhatsApp son constantes, y las posiciones contrapuestas en torno a las tomas de colegios en la ciudad de Buenos Aires escalan con velocidad. En la tarde-noche de ayer fue convocada una asamblea para las 11 de hoy en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg (conocida como Lengüitas). Allí, el alumnado iba a votar por la continuación, o no, de la toma del colegio. Sin embargo, fue suspendida al alba ante hechos de violencia que los estudiantes que pernoctaron en las instalaciones denunciaron primero en las redes sociales y luego ante la Policía de la Ciudad.

“En el día de ayer, encontrándonos en el contexto de una toma pacífica de la institución, sufrimos una situación de grave violencia hacia una de nuestras compañeras y a xadres acompañantes”, inicia el comunicado difundido por el Centro de Estudiantes del Lengüitas. Allí, los alumnos reconstruyeron los hechos ocurridos durante el pernocte e informaron que tanto los padres que se encontraban cuidando la toma, como una estudiante que salió en busca de comida, fueron agredidos física y verbalmente por una pareja de adultos que se encontraba en la puerta del colegio.

“En primeras horas de la noche, dos personas ajenas a la escuela se encontraban en la puerta filmando sin consentimiento a les xadres que se encontraban reforzando la seguridad de lxs estudiantes. En simultáneo, una compañera salió del colegio con el fin de comprar comida cuando fue verbalmente agredida por la pareja de extraños en la puerta”, detalla el comunicado.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño dijeron: “La Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento que anoche hubo incidencias entre padres en el marco de la toma que estudiantes mantienen en el Colegio Lenguas Vivas, ubicado en Juncal al 3200″.

Y agregaron: “Se informó que dos vecinos discutieron con un padre y una madre de chicos que participan de la ocupación, y que durante la discusión la mujer abrió la cartera para supuestamente mostrar una documentación, y en ese momento se le habría caído un arma blanca. Ello derivó en que padres de alumnos filmaron la secuencia con sus celulares. Por tal motivo se labraron actuaciones por portación de arma no convencional”.

Los carteles en la puerta del Lengüitas Mauro Alfieri

En tanto, un mail firmado por la rectora Sonia Schroder y la vicerrectora Marta Costa, y enviado a toda la comunidad educativa, dice: “Ante todos los acontecimientos de esta última semana, y de estas últimas horas, les pedimos no hostiguen, no estigmaticen, no agredan en ninguna de sus formas a ningún miembro de esta nuestra comunidad educativa. Los distintos actores institucionales: autoridades, los 4 niveles educativos, estudiantes, docentes, padres y miembros de cooperadora estamos trabajando en conjunto para encontrar una solución a este conflicto. Las agresiones solo nos dividen más y no construyen ningún tipo de vínculo sano y solo dificultan el camino hacia la solución”.

Los padres autoconvocados que piden que las tomas cesen y que sus hijos vuelvan a las aulas, rápidamente manifestaron su rechazo ante los hechos ocurridos y, con el título “Repudiamos la violencia en el Lengüitas”, expusieron: “Los padres que estamos solicitando el acceso a la educación de nuestros hijos, repudiamos absolutamente la agresión recibida en la puerta de la escuela y hacemos saber que somos un movimiento autoconvocado pacífico por lo que ninguna de nuestras actividades incluye este tipo de prácticas deleznables. Asimismo, hemos podido saber que se trataba de dos vecinos, no padres de la escuela”.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad indicaron que su responsabilidad no trasciende los muros de la escuela, y se desligaron del hecho que ocurrió en la calle. No obstante, aclararon: “La escuela está tomada por menores, y son los padres los responsables de lo que les ocurra en estos casos. Desde el Ministerio de Educación no podemos intervenir”.

En 2018, el Ministerio de Educación porteño estableció un protocolo de actuación contra las tomas que forma parte de las “Pautas de la Convivencia Escolar”. La resolución dispone para los casos de tomas estudiantiles un procedimiento en el que se le da intervención al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al SAME, y por último se cita de forma inmediata a las familias para informarles que en esas condiciones el establecimiento no puede asegurar el cuidado de los menores, por lo que tienen que retirarlos.

El protocolo, una vez activado por la protesta estudiantil, establece que cuando haya padres que se nieguen o que convaliden la permanencia de sus hijos en la escuela se labra un acta administrativa en la que se individualiza al adulto responsable y los motivos de su conducta.

La escuela Lengüitas está tomada desde el inicio de la semana. La primera institución educativa en avanzar con esta medida de fuerza fue la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, el viernes pasado. Sin embargo, el martes a la mañana los jóvenes decidieron levantarla “para que los otros niveles puedan tener clases”.

El caso del Lengüitas es similar al del colegio Mariano Acosta, que tiene en sus instalaciones varios niveles educativos, y en muchos casos las medidas de fuerza afectan la normal rutina de los demás niveles.

Entre los reclamos que los estudiantes pretenden visibilizar, se listan: la cantidad y calidad de las viandas escolares, la incorporación de prácticas laborales dentro de la currícula escolar sin haber consultado a la comunidad educativa, y para que cese la “persecución política en los centros de estudiantes”.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que serán “inflexibles” con los que mantengan esas medidas de fuerza y que no habrá “diálogo bajo extorsión”. También responsabilizó a los padres que apoyan las tomas y adelantó que los días de clase perdidos se van a recuperar.

Hasta el momento, según consignaron a LA NACION fuentes del gobierno de la ciudad, se realizaron 16 denuncias penales contra las familias para la averiguación de la comisión de una contravención, es decir un acto ilegal para el que se contemplan penas menores que para los delitos.

El comunicado completo del Centro de Estudiantes del Lengüitas

“En el día de ayer encontrándonos en el contexto de una toma pacífica de la institución, sufrimos una situación de grave violencia hacia una de nuestras compañeras y a xadres acompañantes. En primeras horas de la noche, dos personas ajenas a la escuela se encontraban en la puerta filmando sin consentimiento a les xadres que se encontraban reforzando la seguridad de lxs estudiantes. En simultáneo, una compañera salió del colegio con el fin de comprar comida cuando fue verbalmente agredida por la pareja de extraños en la puerta. La violencia hacia la estudiante siguió escalando a pesar de sus reiterados pedidos de respeto, hasta el punto en que la señora le escupió en la cara. Nuestra compañera además recibió todo tipo de insultos como ‘puta de mierda’ y ‘conchuda inadaptada’. Luego una adulta acompañante intervino en la situación para ayudar y fue agredida físicamente por la pareja. Durante el altercado, a la señora se le cayó un cuchillo de gran tamaño de su cartera, siendo este separado de ella por les xadres acompañantes.

Como centro de estudiantes repudiamos completamente estos hechos violentos y vemos necesario un cese a la violencia a la que estamos expuestos día a día y que los medios de comunicación alientan a través de los discursos de odio.

Respetamos las diferentes opiniones acerca de nuestra medida pero creemos que estas no son las formas de expresarse en democracia, ya que estamos convencidos de que la violencia no es la solución, sino el diálogo, al que estamos constantemente abiertes.

Atentamente, el C.E.L.V.”